U.Católica prepara enfrentamiento de octavos de Libertadores ante Palmeiras

En la imagen, jugadores de Palmeiras. EFE/Joedson Alves/Archivo

Santiago de Chile, 13 jul (EFE).- El equipo chileno Universidad Católica recibirá este miércoles en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago al campeón vigente del torneo, el Palmeiras de Brasil, en choque válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Por estos días, los dirigidos por el uruguayo Gustavo Poyet se alistan para una semana intensa: después de la ida con el Verdao, los cruzados deberán enfrentar en un clásico nacional a Colo-Colo en el retorno de la liga chilena, para luego viajar a Brasil a cerrar la llave copera.

Así, el partido ante el elenco brasileño es uno de los desafíos más importantes para los cruzados, que llegarán al compromiso renovando sus líneas, recuperando jugadores lesionados y sin una de sus figuras más destacadas, el portero Matías Dituro, que se transformó en nuevo refuerzo del Celta de Vigo y no estará para seguir peleando el certamen internacional ni el torneo local.

En reemplazo del ahora exportero de Universidad Católica entrará, probablemente, Sebastián Pérez, quien se suma a los retornos de los delanteros Gonzalo Tapia, Edson Puch y el volante Juan Fuentes, que estaban lesionados.

Junto con ellos, vuelven al plantel los seleccionados nacionales Clemente Montes, Marcelino Nuñez y Diego Valencia, jóvenes exponentes que se encontraban en Brasil como parte de la escuadra de La Roja que disputó la Copa América.

Con todo, aún permanecen dudas sobre la disponibilidad del delantero Gastón Lezcano y del defensor Branco Ampuero para recibir al cuadro visitante, ambos con desgarros que los tienen bajo observación médica y trabajo de recuperación.

Católica deberá sobreponerse rápido de la derrota sufrida ante Everton de Viña del Mar en Copa Chile y aferrase a la idea de seguir avanzando en esta clasificación histórica, instancia a la que no llegaba hace casi 10 años.

Palmeiras, por su parte, llegará a Santiago luego de imponerse por 3-2 ante el siempre desafiante Santos por la undécima jornada del torneo brasileño, resultado que encumbra las expectativas del actual campeón para llevarse los puntos en cancha chilena.

Tras ese compromiso, donde marcó un gol el seleccionado paraguayo Gustavo Gómez, recién llegado tras jugar la Copa América con su país, el Palmeiras se consolidó como líder exclusivo del Brasileirao y se perfila como uno de los clubes más poderosos del país.

Si bien no ha tenido muchos minutos en cancha, es posible que el exjugador de Universidad Católica, Benjamin Kuscevic, hoy en el plantel de Alviverde, salga a la cancha para enfrentar a sus excompañeros.

La vuelta se jugará una semana después en el Allianz Parque, y el ganador de la llave deberá enfrentar a quien triunfe en el choque entre Sao Paulo y el argentino Racing.

Alineaciones probables:

- Universidad Católica: Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo, Tomás Astaburuaga, Juan Cornejo; Juan Leiva, Ignacio Saavedra, Luciano Aued; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri, Diego Valencia.

Entrenador: Gustavo Poyet

- Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo, Renán; Danilo, Zé Rafael; Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Breno Lopes; Deyverson.

Entrenador: Abel Ferreira

Árbitro: será juez del compromiso el uruguayo Andrés Matonte, asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro, Andrés Nievas y el boliviano Ivo Méndez.

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile.

Hora: 18:15 (22:15 GMT).