Tenis.-JJ.OO/Tenis.- Federer no acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio por problemas en su rodilla

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El tenista suizo Roger Federer ha confirmado que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la reaparición de los problemas en su rodilla durante la temporada de hierba, una decisión que le deja "muy decepcionado".



"Durante la temporada de hierba, desafortunadamente experimenté un contratiempo con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio", confirmó el tenista helvético en su cuenta oficial de la red social Twitter. "Le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré apoyándole", añadió.



Además, el ganador de 20 títulos de 'Grand Slam' reconoció estar "muy decepcionado" por el hecho. "Ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza. Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver al circuito a finales de este verano", concluyó.



La semana pasada, Federer cayó en cuartos de final de Wimbledon, tercer 'grande' de la temporada y en el que ha reinado ocho veces, ante el polaco Hubert Hurkacz (6-3, 7-6(4), 6-0).



El suizo, que cumplirá 40 años el próximo 8 de agosto y que se hizo con el oro olímpico en los Juegos de Pekín 2008, se une a la lista de grandes ausencias en Tokio, como las del español Rafa Nadal, la estadounidense Serena Williams y el austriaco Dominic Thiem. El serbio Novak Djokovic, flamante ganador de Wimbledon y que igualó el domingo los 20 títulos de 'Grand Slam' de Federer y Nadal, todavía no ha confirmado su participación en la cita nipona.