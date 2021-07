Rey Felipe.- Vox tacha de "falso" el homenaje de Estado a las víctimas del Covid y vuelve a dar plantón a Sánchez y al Rey

30-06-2021 El líder de Vox, Santiago Abascal, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 30 de junio de 2021, en Madrid, (España). Este pleno, que se produce pocas horas después del encuentro que el presidente del Gobierno ha mantenido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, gira en torno a la respuesta del Ejecutivo central sobre su decisión de indultar a los condenados por el proceso independentista catalán. El presidente del Gobierno justifica su decisión tan sólo un día después de que el Tribunal de Cuentas haya ordenado a 40 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña abonar 5,4 millones de euros para depurar su responsabilidad contable por los presuntos fondos ilegales utilizados en la red exterior entre 2011 y 2017. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Vox ha anunciado este martes que no participará en el homenaje a las víctimas del coronavirus que se celebrará este viernes en el Palacio Real presidido por el Rey Felipe VI para no "blanquear" la gestión económica y sanitaria que el Gobierno ha hecho de la pandemia.



El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha revelado que los miembros de su partido volverán a ausentarse, como ya hicieran el pasado año, del homenaje de Estado que anunció el presidente Pedro Sánchez el pasado 30 de junio en una comparecencia en el Congreso.



El acto estará presidido por Felipe VI y contará con todas las autoridades del Estado, miembros del Gobierno y representantes de los partidos políticos, pero Espinosa de los Monteros lo ha tachado de "falso homenaje" organizado por los mismos responsable de una "fatal" gestión de la pandemia.



En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de haber "ocultado" la realidad del virus, el número de fallecidos o "aprovechar" la situación para "avanzar en sus impulsos totalitarios". "Ese mismo Gobierno pretende honrar a las víctimas con una ceremonia exculpatoria", ha recriminado.



Estos argumentos fueron los dados por Vox hace un año para ausentarse del homenaje y considera que, un año después, los mismos motivos "cobran más fuerza y están más vigentes que nunca". En vez de estos "falsos" actos, el partido cree que "el mejor homenaje" a las víctimas es "buscar la verdad, reclamar responsabilidad y poner soluciones".



"No vamos a ser nunca cómplices en el blanqueamiento de la responsabilidad del Gobierno de Sánchez y su nefasta gestión económica y sanitaria de la crisis", ha dejado claro.