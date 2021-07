Reacciones en el mundo a favor y en contra de las manifestaciones en Cuba

Agrega protesta en un barrio de La Habana, manifestaciones en Miami y Washington, reacciones de Maduro, Fernández y Bolsonaro ///La Habana, 13 Jul 2021 (AFP) - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró el lunes que Estados Unidos está tras las manifestaciones históricas ocurridas la víspera en la isla y acusó a Washington de ejecutar una "política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país".Mientras Washington y la Unión Europea hacían llamados a permitir y escuchar las protestas, el dirigente comunista aseguró que su gobierno está tratando de "enfrentar y vencer" las dificultades ante las sanciones estadounidenses, recrudecidas desde el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021)."¿Qué quieren con estas situaciones?, provocar estallidos sociales, provocar incomprensiones" entre los cubanos, pero también "el famoso cambio de régimen", denunció el presidente, en un intercambio con algunos periodistas cubanos retransmitido por la televisión y la radio, en una comparecencia de cuatro horas junto a varios ministros. "Sería un grave error que el régimen cubano interprete lo que está pasando en decenas de ciudades y pueblos en toda la isla como el resultado o el producto de algo que haya hecho Estados Unidos", reaccionó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.Mientras que el mandatario estadounidense, Joe Biden, pidió al "régimen cubano" que "escuche a su pueblo y atienda sus necesidades", según un comunicado en el que hizo un "claro llamado a la libertad", dijo. Por su parte el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió el lunes al gobierno de Cuba que "permita estas manifestaciones pacíficas y que escuche las manifestaciones de descontento".El internet móvil, que llegó a Cuba a finales de 2018 y permitió la transmisión en vivo de unas 40 protestas antigubernamentales en toda la isla el domingo, seguía cortado este lunes.Las calles de La Habana permanecían custodiadas por la policía y elementos del ejército, constataron periodistas de AFP, mientras la calma regresó después de los disturbios del día anterior.Decenas de personas, entre ellos periodistas cubanos independientes, fueron arrestados y sus familiares se presentaron el lunes en los puestos de policía para tener noticias de ellos. - Nueva protesta - Al final de la jornada, un centenar de personas se manifestaron en el barrio de la Güinera, en La Habana. Enarbolaron consignas de "Abajo el comunismo" y "Patria y Vida", (título de una polémica canción), frente a un numeroso contingente policial que arrestó al menos a cinco personas, constaron periodistas de la AFP. "Sabemos que en Cuba todo el mundo está alborotado, unos a favor del gobierno y otros en contra, pero bueno, no debe ser, esto que está ocurriendo no es beneficioso a ninguno", dijo a la AFP Dolores González, una ama de casa de 57 años, vecina de ese barrio humilde en la periferia de La Habana, donde su principal avenida quedó tapizada de piedras y vidrios.Agitando banderas cubanas y estadounidenses y gritando "¡Patria y Vida!", miles de cubanos protestaron en Miami y Washington en apoyo a las protestas antigubernamentales.Hartos de la crisis económica, agravada por la escasez de alimentos y medicinas, así como cortes de electricidad durante varias horas al día, miles de cubanos salieron espontáneamente a la calle el domingo en decenas de ciudades del país, al grito de "Tenemos hambre", "Libertad" y "Abajo la dictadura".Una movilización sin precedentes en Cuba, donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del Partido Comunista (PCC-único).Es "increíble", dijo Yudeiky Valverde, una empleada de una escuela primaria, de 39 años."Hacía muchos años que no pasaba eso aquí, desde el año 1994", durante el "Maleconazo" cuando la población marchó contra la crisis económica en el Malecón, la avenida costera de La Habana. Entonces, la intervención de Fidel Castro calmó los ánimos, aunque la protesta estuvo limitada a la capital. - Apoyo de Maduro - Para el estudiante de economía de 18 años Uriel Alonso las cosas en el país "es cierto que no son fáciles, todos los saben, pero no hay por qué recurrir a esas manifestaciones". "Tiene que calmarse" la situación, dijo satisfecho de la comparecencia que el presidente hizo en la televisión.Gran defensor de Cuba desde la época soviética, Rusia ha advertido contra cualquier "injerencia externa (...) que favorezca la desestabilización de la situación en la isla". Otro importante aliado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el apoyo a su homólogo Miguel Díaz-Canel. "Todo el apoyo al pueblo de Cuba, al gobierno revolucionario de Cuba", indicó. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció enviar ayuda humanitaria a Cuba y rechazó las políticas "intervencionistas", mientras que el mandatario argentino, Alberto Fernández, reclamó que se ponga fin al embargo, al que calificó de "inhumano". "Todo el apoyo y solidaridad al pueblo cubano, que valientemente pide el fin de una dictadura cruel", escribió, de su lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su cuenta de Twitter.El recrudecimiento del embargo estadounidense, en vigor desde 1962, así como la ausencia de turistas por la pandemia han sumido a Cuba en una profunda crisis económica y generado un creciente malestar social. Las manifestaciones también se produjeron en un contexto de fuerte aumento de los casos de coronavirus en la isla que ha registrado oficialmente 244.914 contagios, incluyendo 1.579 muertes.Esa situación ha llevado a muchos cubanos a utilizar la palabra clave #SOSCuba en las redes sociales, para pedir que ayuda humanitaria externa sea autorizada por el gobierno.ka/lp/lda/rsr -------------------------------------------------------------