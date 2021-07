Presidente del Parlamento venezolano denuncia un intento de asesinato de Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla hoy durante una rueda de prensa en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R

Caracas, 13 jul (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció este martes que hubo un intento fallido para asesinar al mandatario Nicolás Maduro "con drones" el pasado 22 de junio, cuando inauguró un monumento por el bicentenario de la Batalla de Carabobo, clave en la Guerra de Independencia.

"Tenían un plan para asesinar al presidente de la República con drones. Cuatro drones fueron lanzados el pasado 22 de junio contra la actividad que estaba realizando el presidente Maduro, de inauguración del nuevo monumento por el bicentenario de Carabobo en el campo de (la batalla de) Carabobo", denunció en una rueda de prensa.

Explicó que los "cuatro drones fueron desactivados por nuestros servicios de inteligencia". El plan, según Rodríguez, involucraba además el asesinato de "todos los dignatarios que se encontraban allí en la inauguración del monumento a Carabobo."

Aunque dijo no querer adelantarse a las investigaciones, acusó nuevamente a Colombia de estar detrás de estos planes.

Rodríguez dijo que "próximamente se sabrá dónde fueron comprados los drones" y "cuál era el plan".

En la grabación por el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV) se pudo apreciar un corte al inicio del acto, que pasó de ser a plena luz del día a un momento en el que ya había anochecido.

El 24 de junio, bicentenario de la batalla, Maduro no acudió al tradicional desfile de la jornada y permaneció en Caracas, donde encabezó una cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

El 5 julio, día en que se conmemora la firma del acta de la independencia, el gobernante venezolano acudió al inicio del también tradicional desfile pero, posteriormente, abandonó el palco presidencial.

DENUNCIA TRAS EL ARRESTO DE GUEVARA

La denuncia de este presunto intento de asesinato contra Maduro, del que no mostró pruebas, la hizo un día después de la detención del exdiputado Freddy Guevara, estrecho colaborador del líder opositor Juan Guaidó, que también denunció ese mismo día "amenazas" y "hostigamiento".

Guevara fue detenido el lunes por el Servicio de Inteligencia (Sebin) cuando se encontraba en una autopista de Caracas, y es señalado por la Fiscalía por una "vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano".

"Como fracasaron en los intentos de violencia extrema por el Bicentenario de Carabobo (...) entonces lanzaron la operación de malandros (delincuentes) y paramilitares y terroristas entrenados en Colombia", dijo Rodríguez en referencia a los enfrentamientos entre bandas y policías que hubo en el occidente de Caracas la semana pasada.

"No son las prácticas comunes del malandraje caraqueño o venezolano, no (...) todo eso es uno de los principales productos de exportación de Colombia en los actuales momentos, mercenarios, paramilitares y terrorismo", aseguró.

El chavista señaló que mostrará un video obtenido del teléfono celular de unos de los delincuentes "del plan que tenía que ser perpetrado los días 5 de julio, con un atentado al presidente Maduro, 6 y 7 de julio con el desbordamiento de la violencia de estos grupos criminales".

Además, Rodríguez mostró unas supuestas conversaciones por WhatsApp entre los opositores Leopoldo López, Emilio Graterón, Gilber Caro, Hasler Iglesias y Freddy Guevara.

En dichas conversaciones, siempre según su versión, dialogaban en un lenguaje cifrado acerca de preparar los tiroteos de la semana pasada junto a las bandas criminales de la zona suroccidental de Caracas.

Según el oficialista, la Fiscalía deberá emitir ordenes de detención contra los dirigentes del partido político Voluntad Popular Iglesias, Graterón y Caro, además Luis Somaza, director del despacho de Guaidó.

No es la primera vez que el Gobierno denuncia planes para asesinar al presidente de Venezuela.

Una de esas veces fue en julio del año pasado, cuando Maduro afirmó que su homólogo de Colombia, Iván Duque, preparaba en una zona de ese país a francotiradores para asesinarlo, aunque no mostró pruebas de ello.