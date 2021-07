Portaltic.-Twitter suspende un grupo de cuentas falsas que habían sido verificadas

12-07-2021 Logo de Twitter POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITTER OFICIAL



Twitter ha suspendido un grupo de cuentas no auténticas de reciente creación en la plataforma que habían conseguido la insignia azul que indica que han sido verificadas, pese a utilizar imágenes generadas por inteligencia artificial y no tener publicaciones o haber realizado spam y formar parte de una red organizada.



La compañía tecnológica ha reconocido un error en el proceso de verificación, retomado en mayo, que otorga una insignia azul a las cuentas consideradas de interés público, que ayuda a distinguirlas y ofrecen a los usuarios más contexto sobre con quién están manteniendo una conversación.



Este error se ha materializado en la concesión de la insignia azul a seis cuentas no auténticas, es decir, falsas, creadas el pasado 16 de junio que no habían publicado ningún 'tuit' y que apenas contaban con mil seguidores cada una, como ha desvelado este lunes el usuario y científico de datos Conspirador Norteño.



Este usuario ha realizado un análisis de las cuentas en su perfil de Twitter, donde explica que solo dos de las seis cuentas tienen de perfil la fotografía de una persona, que además parecen ser robadas de Internet -donde las ha localizado-.



Profundizando, detalla que las seis cuentas tienen 977 seguidores en común, y salvo una, verificada, el resto se crearon entre el 19 y el 20 de junio de este año. De hecho, muestra que forman parte de una red de 1212 cuentas de un grupo organizado, que se siguen entre sí.



Conspirador Norteño llama la atención sobre el uso que estas cuentas falsas hacen de imágenes generadas por inteligencia artificial (de personas, animales o personajes de anime), y sobre el hecho de que muy pocas cuentas de esta red han publicado 'tuits', siendo la mayoría de las publicaciones "contenido spam en coreano", con muchos enlaces.



En una actualización posterior, este usuario informa de que de las seis cuentas verificadas, Twitter ha suspendido cinco, ya que la restante se ha "autodesactivado". Precisamente, La compañía tecnológica ha confirmado a Daily Dot la suspensión de las cuentas y el error en el proceso de verificación.



"Aprobamos por error las solicitudes de verificación de una pequeña cantidad de cuentas no auténticas (falsas). Ahora hemos suspendido permanentemente las cuentas en cuestión y hemos eliminado su insignia verificada, según nuestra política de manipulación de la plataforma y spam", ha compartido un portavoz de Twitter con el medio citado.



Bajo la nueva política de verificación, pueden optar a la verificación las cuentas que se encuadren en las siguientes categorías: Gobierno; Empresas, marcas y organizaciones; Empresas de noticias y periodistas; Entretenimiento; Deportes y 'gaming'; y Activistas, organizadores y otras personas influyentes.



Además, las cuentas candidatas deben estar completas, con un nombre y una imagen de perfil y una dirección de correo electrónico confirmada o un número de teléfono. Ya no hace falta contar con una descripción de perfil ni con una imagen de cabecera, como ocurría anteriormente. Pero sí cumplir con las Reglas de la plataforma.