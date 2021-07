Portaltic.-Google Meet comienza a limitar las cuentas gratuitas: videollamadas de hasta 60 minutos con 3 o más participantes

13-07-2021 Videollamada grupal de Google Meet POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE OFICIAL



MADRID, 13 (Portaltic/EP)



La aplicación de videollamadas Google Meet ha comenzado a limitar desde este mes de julio la actividad de las cuentas gratuitas, que no podrán realizar videollamadas de más de 60 minutos con tres o más participantes.



Google ha detallado en un documento de soporte cuáles serán las limitaciones en Google Meet para los usuarios de cuentas gratuitas desde el ordenador, que seguirán manteniendo las llamadas entre dos usuarios de hasta 24 horas, como sucedía antes.



No obstante, en el caso de las llamadas grupales, es decir, con tres o más participantes, el limite de tiempo se reduce de las 24 horas a 60 minutos. A los 55 minutos, el servicio envía una notificación para avisar y, llegada la hora, la llamada termina automáticamente.



El servicio de videollamadas Google Meet se convirtió en una herramienta gratuita para todos los usuarios de las cuentas gratuitas de Gmail desde en mayo de 2020, coincidiendo con la pandemia. La herramienta permitía hacer videollamadas en grupo de hasta 24 horas, como las cuentas profesionales.



No obstante, y aunque amplió el plazo varias veces, Google ya había anunciado que las llamadas grupales ilimitadas quedarían limitadas a 60 minutos a partir del pasado 30 de junio.