Lopetegui y el tratado de la autoexigencia

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui (i), durante un partido de la pasada temporada. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Sevilla, 13 jul (EFE).- El técnico Julen Lopetegui prepara su tercera campaña en el Sevilla con una plantilla aún por perfilar, como todos los clubes por los actuales imperativos del mercado, y más aún al estar recién acabadas la Eurocopa y la Copa América, pero tiene claro que la afrontan "con más ilusión si cabe que ninguna" y con la autoexigencia propia del club, del equipo y de él mismo.

"Cada temporada tienes que reinventarte y adaptarte a la realidad, transmitiendo esa ilusión y esa ambición a tus jugadores. Cada temporada es cada vez más compleja por muchos motivos y, en este caso, creo que la dificultad va a estar en ser capaces de combatir contra nuestra exigencia, para tratar de mejorar en todos los aspectos y seguir creciendo como equipo", resaltó este martes el entrenador sevillista.

En declaraciones a los medios del club desde la concentración en Algorfa (Alicante), admitió ante el inicio de su tercer año en el Sevilla que "hoy día en el fútbol no es sencillo" tener esa continuidad, "y menos en equipos de esta exigencia"; y señaló que, como en los anteriores, tratarán de transmitir ese valor y el del trabajo "día a día" como "única herramienta" para encarar "estos retos tan bonitos".

Comentó que a estas alturas de precampaña les "gustaría tener más jugadores" en el grupo, pero tienen "trazado un plan desde hace tiempo" y son "conscientes de las dificultades que está teniendo el mercado, pero también de que poco a poco" llegarán "a ese punto" que "todos" quieren para "poder afrontar la temporada que viene con las garantías de ser competitivos".

El guipuzcoano indicó que, tras la primera semana de trabajo en Sevilla y estos primeros días en Alicante, la pretemporada "marcha bien, dentro de lo previsto y centrados en la adaptación al esfuerzo", y que ahora no están "en ese momento de trabajar con todos los jugadores por igual, porque cada uno ha llegado de una manera".

"Cuando lleguen el resto de jugadores buscaremos esa homogeneidad. En todos se percibe la ilusión de la pretemporada, y siempre es bueno que todo el mundo venga con esa energía, ganas y ambición", dijo Lopetegui.

Sobre los jugadores que vuelven tras cesión, destacó que todos llegan "con la ilusión de hacer una buena pretemporada y son conscientes de cuál es su situación", aunque "todavía hay muchos interrogantes abiertos en lo que va a ser la plantilla y en los próximos días todo se irá aclarando".

También alabó la "ilusión y el hambre" que aportan los canteranos, al ser "la única manera de llamar la atención del primer equipo y ser capaces de tirar esa puerta abajo; no es sencillo, pero sí es posible y seguro que alguno, antes o después, lo va a hacer porque tienen talento", ante lo que estarán "muy atentos para darles la mano cuando toque".

El técnico indicó que la llegada del serbio Marko Dmitrovic, único fichaje hasta ahora, elevará la competitividad en la portería con el marroquí Yassine Bono, un factor muy positivo dentro de su filosofía de que así ocurra en todos los puestos "para ser capaces de hacer frente a la exigencia de un club como el Sevilla y de tres competiciones".

Aplaudió, además, el regreso del público a los estadios, "primero por lo que representa" en los ámbitos "social y de salud", ya que "significa que el tema de la pandemia está mejor" y hay "menos sufrimiento de las personas y de las familias", y luego por lo que supone tener a la afición "cerca" y también "a nivel interno" para el Sevilla.

"No hemos dejado de sentir cerca a nuestra gente pese a no tenerla, porque se hacen notar de muchas maneras y han sido el faro que nos ha guiado en cada momento. Eso nos ha dado mucha fuerza para superar momentos difíciles", aseguró Lopetegui, que pidió al sevillismo esa misma ayuda, "sobre todo cuando toquen las duras, para llegar a lo que queremos" y aseveró que darán el máximo en LaLiga, la Copa y la Liga de Campeones.