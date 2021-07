LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Lunes 12 de julio de 2021

LO ÚLTIMO

Suben a 94 los muertos por derrumbe en Florida

OMS: No hay evidencia der que una tercera vacuna es necesaria

Grecia obliga a personal sanitario a vacunarse contra COVID

Empresa de Buffett cancela compra de gasoducto

El Salvador ya vacuna contra COVID a mayores de 18 años

Reforma arancelaria favorece acuerdo entre Ecuador y EEUU

EEUU retira visas a 100 funcionarios del gobierno Nicaragua

Guatemala: presidente pide estado de prevención por protesta

Familia fundadora del Daily Mail sopesa salir de la bolsa

Acribillan a hombre cuando salía de la cárcel en Chicago

“The French Dispatch” de Wes Anderson se estrena en Cannes

PRIMERA PLANA

CAR-GEN CUBA-PROTESTAS

LA HABANA - Un día después de varias manifestaciones contra el desabastecimiento, los cortes de energía y las carencias en Cuba, que terminó con contramarchas de simpatizantes del gobierno e incidentes en varios puntos del país, La Habana amanece fuertemente custodiada y con el servicio de internet móvil cortado. Por Andrea Rodríguez. 789 palabras. AP Foto. AP Video. ACTUALIZADO.

REP-GEN MIAMI-DERRUMBE EXILIADO CUBANO

SIN PROCEDENCIA - Un exiliado cubano que participó en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 figura entre los muertos en el edificio derrumbado en Miami. También fallecieron su esposa y un hijo. Por Linda A. Johnson. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-MIAMI-DERRRUMBE-CORONAVIRUS: Comisionado que ayudó tras derrumbe de Surfside da positivo a COVID.

-AMN-GEN MIAMI-DERRUMBE: Suben a 94 los muertos por derrumbe en Florida.

REP-GEN DEMOCRACIA EN RETROCESO

SIN PROCEDENCIA - Persecución de la oposición en Nicaragua, sangrienta represión en Myanmar, Beijing aumenta su control sobre Hong Kong. En los últimos meses, regímenes dictatoriales han hecho demostraciones de fuerza, mientras la libertad retrocede en el mundo. Por Tim Sullivan. 1.185 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-MED CORONAVIRUS-VACUNAS

LONDRES — No hay evidencias de que es necesaria una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y las naciones ricas deberían donar vacunas a los pobres en vez de usarlas para una tercera inyección, declara la Organización Mundial de la Salud. Por Maria Cheng. 330 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

-EUR-GEN CORONAVIRUS-GRECIA: Grecia obliga a personal sanitario a vacunarse contra COVID.

-AMC-GEN CORONAVIRUS -EL SALVADOR VACUNA: El Salvador ya vacuna contra COVID a mayores de 18 años

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMC-GEN NICARAGUA-EEUU

MANAGUA - Estados Unidos retira el visado a 100 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que han “asaltado la democracia” en el país, informa el secretario de Estado, Antony Blinken. 429 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMC-GEN CORONAVIRUS-GUATEMALA PROTESTAS

CIUDAD DE GUATEMALA - El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei dice que en consejo de ministros impondrán un estado de prevención en todo el país en respuesta a protestas de ciudadanos que exigen su renuncia por el mal manejo de la pandemia y la falta de vacunación. 468 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN ECUADOR-ARANCELES

QUITO - La aprobación de una reforma arancelaria que reduce los impuestos a 667 partidas de insumos y materias primas en Ecuador alienta al sector productivo, que considera la medida como un factor favorable para un acuerdo comercial con Estados Unidos. 354 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - Argentina suscribe un acuerdo con el laboratorio estadounidense Moderna para el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna contra el nuevo coronavirus a partir del primer trimestre de 2022. El acuerdo abre además la posibilidad de recibir una donación del gobierno de Estados Unidos durante este año. 436 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-INCENDIOS

SIN PROCEDENCIA - Los bomberos se esfuerzan por combatir voraces incendios en California y Oregon mientras la ola de calor ejerce intensa presión sobre la red eléctrica de la región. Por Christopher Weber. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-DELINCUENCIA

WASHINGTON - El presidente Joe Biden se reunirá con alcaldes de las principales ciudades estadounidenses a fin de promover su plan para combatir la delincuencia. Por Michael Balsamo, Colleen Long y Jonathan Lemire. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN CORONAVIRUS-GRAN BRETAÑA

LONDRES - El primer ministro británico Boris Johnson anunciará que todas las restricciones vigentes en Inglaterra debido al coronavirus se levantarán dentro de una semana, al tiempo que instará a las personas a permanecer cautelosas porque siguen los contagios. Por Pan Pylas. 180 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

OLI-GEN TOKIO-VIRUS

TOKIO - La capital de Japón comienza un estado de emergencia por el coronavirus, mientras el número de casos nuevos crece con rapidez y las camas de hospital empiezan a llenarse, apenas 11 días antes de que se inauguren los Juegos Olímpicos de Tokio. Por Mari Yamaguchi. 780 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN DJOKOVIC-LOS 20

WIMBLEDON, Inglaterra - Novak Djokovic nunca se da por satisfecho. Y aquí está, con 20 títulos de Grand Slam, a la altura de Roger Federer y Rafael Nadal y con la posibilidad de ser el primer hombre que conquiste las cuatro coronas en una misma temporada en 52 años. Por Howard Fendrich. 500 palabras. AP Foto.

DEP-FUT EURO INGLATERRA-RACISMO

LONDRES - La policía abre investigaciones por los insultos racistas dirigidos contra tres jugadores negros de la selección inglesa de fútbol que fallaron sus penales en la tanda decisiva de la final del Campeonato Europeo. Por Frank Griffiths y Pan Pylas. 628 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN CANNES-THE FRENCH DISPATCH

CANNES - Un año después de su fecha de estreno original en el Festival de Cine de Cannes, “The French Dispatch” de Wes Anderson finalmente arriba a la Riviera Francesa. La elaborada y fantasiosa oda a la revista The New Yorker cuenta quizá con el elenco más deslumbrante que se presenta en el festival, con Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Owen Wilson y, en su primera alfombra roja en Cannes, Timothée Chalamet. Por Jake Coyle. 332 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN CANNES-SEAN PENN

CANNES - Sean Penn ha estado una docena de veces en el Festival de Cine de Cannes, pero en su última visita en 2016, cuando estrenó “The Last Face”, la crítica lo acribilló de tal manera que otro cineasta se avergonzaría de volver. Penn, sin embargo, no lo dudó. Este año regresa con “Flag Day”, una cinta que dirige y coprotagoniza con su hija Dylan. Por Jake Coyle. 1.044 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CANNES-OLIVER STONE

CANNES - Oliver Stone regresa al asesinato del presidente John F. Kennedy en el documental de Cannes “JFK Revisited: Through the Looking Glass”. En una entrevista, el director habla sobre su nueva película, su frecuente aceptación de los hombres fuertes del mundo y su lugar en el cine de hoy. Por Jake Coyle. 874 palabras. AP Foto. ENVIADO.

