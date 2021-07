Líder chavista niega las protestas en Cuba y dice que son un "hecho mediático"

En la imagen, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

Caracas, 13 jul (EFE).- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, negó este martes la existencia de las protestas en Cuba y aseguró que lo que se informa a través de redes sociales es parte de "un hecho mediático" que no tiene "nada que ver con la realidad".

En una rueda de prensa del partido, Cabello dijo que lo que apareció el domingo sobre Cuba en redes sociales era gente que "estaba celebrando la Eurocopa y sacaban esas fotos como que estaba ocurriendo en Cuba, o en Argentina, que estaban celebrando la Copa América, y tomaron la foto de lejos y, sin vergüenza de ningún tipo y decían mira Cuba cómo está".

El también considerado número dos del chavismo envió su solidaridad a Cuba ante lo que consideró como una nueva acción del "imperialismo" contra la isla caribeña.

"No entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 tuits van a acabar con la revolución cubana. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro respeto al pueblo cubano y a su Gobierno, por la inmensa lucha que están dando, desde aquí los acompañamos", agregó.

Insistió en que "es el imperialismo actuando" contra Cuba y criticó que "nadie" diga "nada" sobre lo que considera una "masacre" en las protestas de Colombia, así como con lo que sucede en Chile con los mapuches.

"Todos los días asesinan al pueblo mapuche en Chile y no dicen nada. Atacan a Venezuela, atacan a Cuba", finalizó.

Miles de cubanos tomaron las calles el domingo para protestar contra el Gobierno al grito de "¡libertad!" en una jornada inédita que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes.

Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado "maleconazo" de agosto de 1994, se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.