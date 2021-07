La puertorriqueña Candy Lover se asienta en el éxito musical

Fotografía cedida por De Castro Media donde aparece la influyente puertorriqueña Candy Lover, referente de maquillaje para miles de personas en las redes sociales, quien mantiene su apuesta por ampliar facetas profesionales con una nueva propuesta musical, "Twerk It", tema que logró posicionarse entre los primeros puestos de las listas latinas de iTunes. EFE/De Castro Media

San Juan, 13 jul (EFE).- La influyente puertorriqueña Candy Lover, referente de maquillaje para miles de personas en las redes sociales, mantiene su apuesta por ampliar facetas profesionales con una nueva propuesta musical, "Twerk It", tema que logró posicionarse entre los primeros puestos de las listas latinas de iTunes.

Esta canción, que presumiblemente formará parte de su segundo disco, que pronto grabará en Miami, se estrenó el pasado 1 de julio y ya cuenta además con unas 200.000 reproducciones en YouTube, y todo ello sin el apoyo de la industria discográfica.

"Es difícil sin una 'disquera', pero eso no me impidió situarme en el número 1 de los latin charts de iTunes", señaló este martes en entrevista con Efe la puertorriqueña, que hasta el momento ha conseguido alcanzar el éxito grabando en su casa con un micrófono y una computadora.

Candy Lover, de 26 años, publicó en 2020 su primer disco, "De la nada", un trabajo que la comenzó a hacer conocida entre el público latino de Estados Unidos.

Pero también asegura que en el futuro quiere sumar a su repertorio temas en inglés debido a la gran aceptación que tiene entre el público de esa lengua en su faceta de influyente en las redes sociales.

Candy Lover, cuyo verdadero nombre es Angélica Torres, llevaba ya un tiempo haciendo furor en las redes, lo que culminó en 2020 consiguiendo el "Makeup Tutorialist of the Year", que premia a la mejor profesional de tutoriales sobre maquillaje en internet.

A CONQUISTAR MERCADO TRAS "TWERK IT"

La puertorriqueña, que asegura que no quiere dejar de lado esa faceta artística, se ha lanzado con fuerza renovada a la conquista de un rincón del panorama musical latino gracias a "Twerk It", lo que es solamente un adelanto de lo que quiere hacer a finales de este mes en Miami, adonde viajará desde su residencia en Los Ángeles para grabar un disco de estudio.

Candy Lover cuenta con el respaldo de toda la gente que le sigue en las redes sociales, como los 3,8 millones de personas que lo hacen en su cuenta de Facebook, los 1,1 de Instagram o el millón de TikTok.

Sobre el éxito de "Twerk It", que a pesar del nombre es un tema íntegramente grabado en español, asegura que se trata de un tema con un estilo personal que trata todavía definir, aunque recuerda que sus referentes en la música son Cristina Aguilera y Daddy Yankee.

LLEGÓ A 100.000 SEGUIDORES EN DIRECTO EN FACEBOOK

Esa faceta de maquilladora la convirtió en estrella de las redes sociales, donde en su cuenta de Facebook ha llegado a contar, en directo, con más de 100.000 seguidores.

Recuerda que su faceta de cantante nació en sus sesiones de maquillaje en internet, cuando se arrancaba a cantar a capela para asombro de sus seguidores, que siempre aplaudieron su naturalidad.