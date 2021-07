La latina Mj Rodriguez, nominada al Emmy a mejor actriz por "Pose"

En la imagen un registro de la actriz Mj Rodriguez, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Étienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- La actriz de origen puertorriqueño Mj Rodriguez logró una nominación al Emmy a mejor actriz protagonista por la serie dramática "Pose".

Rodriguez competirá contra Uzo Aduba ("In Treatment"), Olivia Colman ("The Crown"), Emma Corrin "(The Crown"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") y Jurnee Smollett ("Lovecraft Country").

La ganadora se conocerá el domingo 19 de septiembre, cuando los Emmy celebrarán una gala en formato presencial tras acoger el año pasado una ceremonia digital por la pandemia del coronavirus.