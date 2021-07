La ilusión no entiende de favoritos

En la imagen un registro de Marcelo Gallardo, entrenador del club argentino de fútbol River Plate, en el estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Mabromata/Pool

Buenos Aires, 13 jul (EFE).- El River Plate parte este miércoles como favorito en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors, un equipo que llega al Monumental con la ilusión de repetir la gesta de 1985, cuando alzó el trofeo continental en su primera participación en el torneo.

En cualquier caso, el balance de Marcelo Gallardo contra rivales argentinos es más que favorable, puesto que en las seis eliminatorias de Libertadores que disputó contra equipos de su mismo país, el entrenador del River Plate salió victorioso en cinco: tres contra su máximo rival, Boca Juniors, y una contra Racing e Independiente.

Para este partido, Gallardo contará con los tres jugadores de River que alzaron la Copa América en el Maracaná: el portero Franco Armani, el lateral derecho Gonzalo Montiel -uno de los mejores jugadores de la final contra Brasil- y el delantero Julián Álvarez.

También estará disponible el volante uruguayo Nicolás de la Cruz, que este domingo recibió el alta médica tras sufrir una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda en un partido de la Copa América.

El 'Millonario' viene de realizar su pretemporada en Orlando (EE.UU) con sensaciones positivas, tras haber ganado sus tres amistosos ante equipos estadounidenses, y cuenta con algunas incorporaciones de renombre, como el delantero Braian Romero, que apunta a la titularidad este miércoles.

Con todo, el desempeño de River Plate en el torneo continental, hasta ahora, no está siendo brillante: los de Marcelo Gallardo se clasificaron a octavos de final como segundos del grupo D, tras cosechar dos victorias, tres empates y una derrota en sus seis primeros partidos.

De hecho, los de Gallardo cayeron 1-3 contra el Fluminense brasileño en el partido decisivo por el primer puesto del grupo D.

Por su parte, Argentinos Juniors, un equipo que llevaba una década sin disputar la Libertadores, llega a la eliminatoria tras hacerse con la primera plaza del grupo F, donde anotó cuatro victorias y dos derrotas.

El 'Bicho' se impuso en la fase de grupos a algunos de los equipos más históricos del torneo continental, como el Nacional de Montevideo o el Atlético Nacional colombiano.

En la rueda de prensa posterior al último partido de esa fase, el técnico de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, ya adelantó que "para nada" se iban a conformar con lo hecho hasta ahora en la Libertadores.

"Nosotros habitualmente no jugamos este tipo de competencias, hacía mucho que el club no la jugaba (...). Valoramos lo que hicimos, yo valoro mucho el esfuerzo y el rendimiento del equipo en esta primera fase", declaró entonces Milito.

Durante el último mes y medio, el club de La Paternal mantuvo su base de jugadores y sumó algunas incorporaciones, como el delantero Nicolás Reniero, el mediocampista Luciano Gómez y el volante Enzo Kalinski, unos refuerzos necesarios para mantener el nivel en las tres competeciones que disputará el 'Bicho' (Liga, Copa argentina y Libertadores).

La última vez que River Plate y Argentinos Juniors se vieron las caras fue el pasado 8 de marzo en el Monumental, un partido del torneo doméstico que se llevó el 'Bicho' por 0-1.

- Alineaciones probables:

River Plate: Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, José Paradela, Matías Suárez y Braian Romero.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves, Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Jonathan Sandoval, Franco Moyano, Jonathan Gómez, Elías Gómez, Gabriel Carabajal, Gabriel Ávalos y Gabriel Hauche.

Entrenador: Gabriel Milito

Árbitro: el brasileño Bruno Arleu, asistido por sus compatriotas Kleber Gil y Rodrigo Correa.

Estadio: 'el Monumental' Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires.

Hora: 21.30 local (00.30 GMT del viernes).