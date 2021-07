Kiko Rivera guarda silencio sobre las medidas legales que Loli 'la kioskera' podría iniciar contra Isabel Pantoja

27-06-2021 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Nuevos problemas para Isabel Pantoja. Y es que después de acudir a los juzgados para declarar como testigo en la demanda de su hijo Kiko contra su hermano Agustín, la tonadillera podría regresar próximamente pero esta vez como demandada, ya que Loli, la kioskera a la que debe 76.000 euros, está dispuesta a tomar medidas legales contra la artista.



Y es que tal y como señala el portal 'Look', Dolores Pozo está desesperada porque, delicada de salud y de edad avanzada, necesita el dinero que en su día le prestó a Isabel Pantoja y la tonadillera no da señales de vida. Por tanto, aunque muy dolida, ha tomado la decisión de denunciar a la que fue su gran amiga si no se presenta cuando la jueza vuelva a citarla: "Me va a enterrar", ha declarado a 'Ok diario' la kioskera.



Unas duras palabras a las que Kiko Rivera, que ha mostrado su apoyo a Loli públicamente en más de una ocasión - atacando a su madre a través de su cuenta de Instagram y diciéndole que pague lo que debe - prefiere no responder. En su línea, el Dj ignora nuestras preguntas y guarda silencio sobre la demanda que la kioskera prepara si Isabel Pantoja no responde a la citación judicial nuevamente y no paga los 76.000 euros que le debe desde hace años.



Muy serio, Kiko tampoco ha querido pronunciarse sobre la marcha de Irene Rosales de 'Viva la vida', abandonando así la televisión por el complicado momento personal por el que atraviesa desde que estalló la guerra entre su marido y la tonadillera, aunque su sonrisa revela que está de acuerdo con la decisión de su mujer y la apoya en todo.