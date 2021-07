Jugador descartado por Boca por anomalía cardíaca volverá a jugar en Colombia

En la imagen, el jugador Andrés Román (i), de Millonarios. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 13 jul (EFE).- El lateral colombiano Andrés Román, de 25 años, podrá volver a jugar luego de que múltiples exámenes cardiológicos y estudios de genética demostraran que no tiene miocardiopatía hipetrófica, una anomalía cardíaca por la que se descartó en febrero su transferencia a Boca Juniors.

Así lo informó este martes Millonarios, club en el que juega y que detalló en un comunicado que "después de múltiples exámenes cardiológicos, estudios de genética en laboratorios internacionales reconocidos y luego del análisis de estos resultados se determinó" que el jugador "no presenta la condición de miocardiopatía hipetrófica".

"Se concluyó que el diagnóstico definitivo es 'corazón de atleta'", agregó el club bogotano, que recalcó que ante esta situación Román "podrá seguir realizando deporte de alto rendimiento como jugador de fútbol profesional".

La última vez que el defensor de 25 años jugó fue el pasado 13 de febrero en la sexta jornada de la liga colombiana en un partido en el que Millonarios cayó 1-0 contra La Equidad y que se disputó días antes de su viaje a Argentina para el fichaje frustrado por el conjunto Xeneize.

El lateral iba a ser el segundo refuerzo del club argentino en ese mercado de pases tras el arribo del defensa Marcos Rojo.

Justamente el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, hizo debutar a Román en mayo de 2017, cuando era el técnico de Millonarios.

El estratega había solicitado el fichaje de Román porque el lateral derecho Julio Buffarini, que alterna la titularidad con Leonardo Jara, dejó el club a mediados de este año porque no renovó su contrato.

El defensor colombiano fue convocado en febrero por primera vez a la selección de su país, que dirige Reinaldo Rueda, para un microciclo en el que participaron jugadores de la liga local.