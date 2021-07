Jessica Bueno anuncia emocionada el nacimiento de su tercer hijo, Alejandro

MADRID, 13 (CHANCE)



"Qué felicidad al sentirlo cerca al fin. Ya está aquí Alejandro, mi tercer pequeño", ha anunciado esta madrugada Jessica Bueno a través de sus redes sociales con una foto en la que, visiblemente cansada pero muy emocionada, posa con su tercer hijo, otro niño, que al igual que Francisco y Jota Jr ha nacido en Sevilla. "Finalmente muchos teníais razón y ha nacido por cesárea pero los dos estamos bien. Unos días para recuperarnos y pronto estaremos en casa todos juntos", ha añadido.



Una gran noticia para la modelo sevillana, que elegía Año Nuevo para desvelar que estaba embarazada de 12 semanas y que en los próximos meses ampliaría su preciosa familia dando la bienvenida a su tercer hijo, el segundo con Jota Peleteiro, con el que vive el momento más dulce de su relación seis años después de su romántica boda.



Un embarazo del que Jessica nos ha ido informando puntualmente a través de sus redes sociales, compartiendo semana a semana el crecimiento de su barriguita, que en los últimos tiempos ya lucía un tamaño más que considerable pero que no ha impedido a la ex de Kiko Rivera continuar con su día a día compaginando su faceta de mamá todoterreno con sus estudios de Protocolo y Organización de Eventos. Una carrera universitaria que terminaba hace tan sólo unos días, cumpliendo así un sueño que se marcó hace 4 años y que ha conseguido cumplir con esfuerzo y el apoyo incondicional de su familia.



Alejandro no se ha hecho de rogar y ha llegado coincidiendo con la semana 40 del embarazo de Jessica, completando así la familia numerosa que siempre soñaron con tener la modelo y Jota Peleteiro. Otro niño que a buen seguro pronto se convertirá en el compañero de juegos perfecto para Francisco - de 8 años, y fruto de la relación de la sevillana con Kiko Rivera - y Jota Jr, de 5 años.