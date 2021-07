Ghana.- La primera dama rechaza el sueldo aprobado por el Parlamento y devolverá las dietas recibidas desde 2017

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La primera dama de Ghana, Rebecca Akufo-Addo, ha afirmado que no aceptará el sueldo a su persona aprobado por el Parlamento y ha recalcado que devolverá todas las dietas lo que ha recibido desde que su marido, Nana Akufo-Addo, asumió el cargo en 2017, tras las críticas contra la pareja después de que saliera a la luz la cantidad que percibía.



"La primera dama, tras consultar con el presidente, ha decidido revolver todo el dinero que se le ha pagado como dietas desde que el presidente asumió el cargo, es decir, desde enero de 2017 hasta la fecha, lo que equivale a 899.097,84 cedis (cerca de 128.000 euros)", ha indicado su oficina en un comunicado.



Asimismo, ha destacado que "la primera dama ha decidido no aceptar ningún dinero destinado a sus pagas", antes de recalcar que se trata de "una decisión puramente personal, sin prejuicio a los derechos de otros y sin socavar los procesos en el Parlamento", según ha informado el portal de noticias ghanés Citi Newsroom.



Por último, la oficina de la primera dama ha explicado que la decisión ha sido adoptada después de las críticas vertidas contra el Parlamento y los comentarios contra ella, que la presentan como "una personal banal, interesada en sí misma y que no se preocupa por la situación de los ciudadanos de Ghana".



Durante la semana pasada, dos diputados opositores presentaron una demanda por la aprobación en el Parlamento de los salarios de la primera y la segunda dama, quienes pasarían así a percibir el mismo sueldo que los ministros del Gobierno, cerca de 2.900 euros mensuales.



La medida aprobada por el Parlamento no ha sentado bien a una parte del país, que ha utilizado las redes sociales para mostrar su malestar por una medida "hipócrita", que "destruye" el país y que para muchos endeuda todavía más unas arcas públicas ya de por sí maltrechas por la mala situación económica.