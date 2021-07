Fútbol.- El Barça hará nuevas excedencias y renovación de abonos del Camp Nou

19-05-2021 El Camp Nou, estadio del FC Barcelona DEPORTES FCB



BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona ha informado este martes de que habrá nuevas excedencias y la posibilidad de renovar gratuitamente el abono para el Camp Nou para esta temporada, siempre que se cumplan los requisitos, dada la incertidumbre provocada por la pandemia de coronavirus.



De nuevo, el club blaugrana ofrece a sus socios y socias con abono en el Camp Nou la posibilidad de renovar sus abonos, o bien la de pedir una temporada de excedencia para este curso.



Los socios abonados que quieran renovar su abono, y que ya lo liquidaron la temporada pasada sin haber podido asistir a ningún partido en el feudo blaugrana en la temporada 2020/21, podrán hacerlo sin abonar su importe.



Sólo se cobrará el importe del abono de la nueva temporada a aquellos socios abonados que solicitaron la excedencia para la temporada 2020/21 y que ahora quieran renovar su abono.



En este caso se descontará, en su caso, la compensación de los partidos sin público de la temporada 19/20 y el importe del Seient Lliure acumulado que queda pendiente de aquella temporada.



Hasta que no se tenga disponible el aforo al cien por cien, se establecerá en cada partido un proceso de solicitud de asistencia para todos aquellos abonados que no hayan pedido excedencia, y se efectuará un sorteo si las peticiones son superiores a las localidades que se ofrecen.



Por otro lado, ante la posibilidad de iniciarse la competición con una presencia restringida de público, y ante la incertidumbre de no saber todavía en qué momento se podrá disponer de la totalidad del aforo, el club vuelve a ofrecer a sus abonados la posibilidad de poder pedir una excedencia de los abonos para la temporada 2021/22.



Los socios que quieran mantener la excedencia por segundo año consecutivo y tengan pendiente la compensación del Seient Lliure, podrán recuperar este importe a la hora de liquidar el abono de la temporada 2022/23.



Finalmente, los socios que decidan pedir por primera vez la excedencia y que pagaron el abono de la temporada 2020/21, se les compensará este importe cuando renueven su abono la próxima temporada.