La actriz británica Lily Collins, protagonista de "Emily in Paris". EFE/ Nina Prommer/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- "Black-ish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "The Kominsky Method", "Pen15" y "Ted Lasso" fueron nominadas este martes al Emmy a la mejor serie de comedia, anunció la Academia de la Televisión de Estados Unidos.