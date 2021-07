El Maestro Joao, más crítico que nunca con Rocío Flores y Olga Moreno, muestra su apoyo incondicional a Rocío Carrasco

09-07-2021 Rocío Flores y el Maestro Joao, enemigos íntimos tras las críticas del vidente a Olga Moreno EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Maestro Joao, gran amigo de Tom Brusse, se ha destapado en las últimas semanas como uno de los colaboradores más críticos con Olga Moreno, a la que no ha dudado en tachar de falsa, manipuladora y estratega, entre otras cosas. Unos ataques que Rocío Flores no se tomó demasiado bien, protagonizando un durísimo y tenso enfrentamiento con el vidente en el plató de 'Supervivientes' que salpicó incluso a Carlos Sobera - presentador del programa - al director e incluso al regidor, con uno de los mayores arranques de furia que la hija de Rocío Carrasco ha protagonizado en directo.



Tres semanas después de su encontronazo, el Maestro Joao vuelve a la carga contra Rocío, pronunciándose sobre el posible reencuentro de la influencer y su madre por los pasillos de Mediaset ahora que la ex de Antonio David ha fichado como defensora de la audiencia de 'Sálvame' y sobre la nominación de Olga Moreno, que podría terminar este jueves con su expulsión su aventura en 'Supervivientes'.



- CHANCE: ¿Como ves la final de supervivientes?



- JOAO: Está muy emocionante, hay tres personas nominadas y de cara al espectador, como concursantes son muy fuertes. Creo que se van a vivir momentos importantes en esta situación. La sorpresa será que Olga se va a quedar, lo interesante sería que se fuese, no por nada, realmente ha contado con la ventaja de no tener nominación, han podido estar haciendo caja para salvarla ahora. Para mí debería de salir. Albalá es un concursante limpio y maravilloso, Tom es un concursante que ha dado absolutamente todo y a ella se le conoce por las patatas, por el pollo, por el cacao, ha hecho muy buenas pruebas, pero los demás también y no han robado nada.



- CH: Se ha activado un protocolo para que Rocío Carrasco y su hija no se crucen.



- JOAO: En beneficio de las dos me parece muy bien, creo que las heridas no están cerradas, no creo que estén preparadas ninguna de las dos, no sería bueno y me parece bien, no sé si está pedido por alguna de las dos que suceda así, pero para mí me parece interesante. Yo soy muy de Rocío Carrasco, la adoro, la apoyo y si ella decide que no se quiere cruzar, yo encantado.



- CH: Tu relación con Ro es tan tensa detrás de las camas como delante.



- JOAO: Yo después de ella darme las gracias del pañuelo de su abuela no he cruzado una palabra amable con ella, nunca se dirigió a mí ni para saludar ni para nada. No hay relación, también he decir que visto la manera en la que se comporta no quiero esa relación. Voy a pedir también ese protocolo para no cruzarnos.



- CH: Qué te parece que Belén Esteban confesase que hablando con Rocío hija le negase ese suceso de 2012.



- JOAO: Yo creo que Belén Esteban es muy clara y si lo dice así es porque es así. Yo te digo, no me gusta meterme en esas cosas, pero si es cierto que hay una sentencia y yo creo en la justicia. También entiendo que es mucho tiempo dándole vueltas a lo mismo, lo cierto es que hay una sentencia y eso está clarísimo.



- CH: Qué te parece que Luis Rollán y Sofía Cristo vayan a tener un bebé.



- JOAO: Me parece fantástico, yo adoro a los dos, de verdad que los adoro, yo porque ya no estoy en edad si no le diría a mi rubio a ver si podemos hacer algo. No estoy en edad, soy muy condescendiente con los niños, les dejo hacer lo que les dé la gana, no sería un buen educador, ya se me ha pasado el tiempo, estaré para ser abuelo de los demás.