El Gobierno de Ecuador quiere negociar un acuerdo de libre comercio con EE.UU.

En la imagen, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Ecuador aseguró este lunes que quiere negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, su principal socio comercial, tal como ya lo han hecho sus vecinos de Colombia y Perú.

El anuncio lo hizo el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, en una intervención efectuada de manera virtual en la inauguración de la "Business Future of the Americas BFA-2021", considerado uno de los encuentros empresariales más importantes de la región.

"Seguiremos dando los pasos necesarios para avanzar hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Buscamos una alianza que no solo incluya temas de comercio, sino asuntos de derecho laboral, propiedad intelectual, equidad de género, sostenibilidad ambiental", entre otros aspectos, comentó el mandatario en declaraciones reproducidas por su despacho.

Esos aspectos forman ya parte de las políticas del Gobierno de Lasso, cuya gestión comenzó el pasado 24 de mayo, cuando sustituyó en el poder a Lenín Moreno, que no pudo negociar el acuerdo de liberación comercial con Estados Unidos.

Perú en 2009 y Colombia en 2011 alcanzaron tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, tras largas negociaciones de las que se descolgó Ecuador.

Lasso, un exbanquero de centroderecha, remarcó este martes que Ecuador aspira a obtener más inyección de capitales foráneos, así como un mayor volumen de su oferta exportable a otras naciones, lo que supone una inserción mayor del país en los mercados internacionales, sobre todo con Estados Unidos.

El gobernante también señaló que esta estrategia será clave para la recuperación económica del país, cuyo deterioro se agravó por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Por ello, remarcó que el actual plan de vacunación contra la covid-19 que lleva adelante su administración y que prevé inmunizar al 60 % de la población (9 millones de personas) hasta finales de agosto, será clave para reanudar a plenitud las actividades económicas en su país.

Lasso aseguró también que el foro "BFA-2021" permitirá estimular las inversiones, el comercio y, sobre todo, fortalecer el entorno empresarial sostenible entre Estados Unidos y la región.

"Ecuador está convencido de que la integración es el camino y es indispensable para la recuperación económica y social", apostilló el jefe del Estado ecuatoriano.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador con un intercambio bilateral de más de 10.000 millones de dólares el año pasado, según cifras oficiales.

Ecuador, además, envía a Estados Unidos el 30 % de su oferta exportable, de acuerdo a Debra Hevia, ministra consejera de la Embajada de Ecuador en Washington.