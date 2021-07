El gimnasta chileno Tomás González dice que Tokio serán sus últimos olímpicos

Fotografía de archivo de Enrique Tomás González de Chile. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santiago de Chile, 13 jul (EFE).- El gimnasta chileno y mejor deportista olímpico de la última década para el país sudamericano, Tomás González, dijo este martes que ve difícil seguir en el alto rendimiento y que estos de Tokio 2020, su terceros Juegos Olímpicos, serán los últimos.

"Veo muy difícil seguir mucho tiempo más en el alto rendimiento. Hay un tema de desgaste físico y lesiones que lo impide. Probablemente sean mis últimos Juegos Olímpicos, pero después de Tokio haré un análisis y decidiré por cuánto tiempo me gustaría seguir compitiendo", señaló el gimnasta, que competirá en su especialidad de suelo.

Se trata de la tercera cita olímpica a la que González clasifica de manera consecutiva, luego de debutar en Londres 2012 y competir también en Río de Janeiro 2016.

Sin embargo, en esta oportunidad las cosas fueron distintas: tras quedar en la séptima posición del All Around del Panamericano de Gimnasia en Río de Janeiro, González no pudo clasificar de manera directa y quedó en cupo de reserva, a la espera de una posible baja en otros equipos.

Las cosas se dieron y González aseguró que en esta ocasión va a "arriesgar un poco más", desplegando una rutina de 16.2 en nivel de dificultad, a diferencia de los certámenes anteriores.

"Influye mucho la experiencia, estos son mis terceros Juegos Olímpicos y quiero regalarme la oportunidad de arriesgar un poco más en cuanto a la dificultad. En Londres no pude arriesgar tanto," apuntó González.

Consultado por sus expectativas de cara al torneo, González aseguró que espera mostrar una "buena ejecución" con el mayor grado de dificultad por el que apostará en estos Juegos, aunque no mostró ansiedad por llegar a instancias finales.

"Si llego a la final bien, si no también y si fallo también. Estoy hace 30 años en esto y siempre he dado el mil por ciento, y estoy en un minuto de mi carrera en que no me voy a echar a morir. Siempre estoy muy mentalizado para poder hacer la mejor rutina posible", afirmó.

González, de 35 años, deberá iniciar su participación en Tokio el próximo 24 de julio, momento para el que ha entrenado con dedicación pese a que no tenía la certeza de que un cupo se abriría, incluyendo un cuidado especial de hombros y tobillos que se han resentido con el tiempo.

"Quiero pasarlo bien, quiero llevarme un buen recuerdo, quiero disfrutar el poco tiempo en la villa pensando que estos pueden ser mi últimos Juegos",comentó González.

Chile llevará a la capital nipona la delegación olímpica más grande de su historia, integrada por un total de 58 deportistas que dirán presente en 24 disciplinas.