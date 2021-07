El embajador colombiano en EE.UU. ve en Venezuela una amenaza a la democracia de su país

En la imagen, el embajador de Colombia en EE.UU., Francisco Santos. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Washington, 12 jul (EFE).- El saliente embajador de Colombia en EE.UU., Francisco Santos, señaló este lunes que su sucesor ante la Casa Blanca, el exministro Juan Carlos Pinzón, no deberá descuidar el tema de Venezuela, que consideró "sigue siendo un reto existencial" para su país.

"La gran amenaza existencial para la democracia en Colombia es Venezuela, la Venezuela de hoy", declaró Santos en un encuentro con periodistas.

El diplomático, que dejará el puesto el próximo 31 de julio y será reemplazado por el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón -quien ya ocupó este cargo entre 2015 y 2017 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018)-, apuntó que la situación de su vecino es uno de los asuntos que se deben seguir trabajando "permanentemente".

Y advirtió: "Si el tema de Venezuela no se resuelve, la democracia en Colombia sigue estando y estará en peligro".

Santos, quien asumió el puesto en septiembre de 2018, ratificó que su país "hoy sigue siendo el aliado estratégico más importante que tiene Estados Unidos en la región" y uno de los más importantes en el mundo.

"Precisamente por ser ese aliado estratégico es que le tienen el ojo puesto a Colombia para desestabilizarla", agregó.

El diplomático apuntó que "una parte" de las "situaciones de orden público" ocurridas en su país, en alusión a las protestas que sacudieron durante semanas varias ciudades colombianas, "están ligadas a esa desestabilización que no solo viene de adentro sino viene de afuera también".

En ese contexto, se declaró "tremendamente preocupado" ante la posibilidad de que las elecciones presidenciales de mayo próximo en Colombia sean blanco de ciberataques que "acaben destruyendo o acaben teniendo injerencia" en el proceso.

"Y nosotros no tenemos cómo defendernos", admitió Santos, para quien su país "está en la prehistoria en materia de protección de ciberataques".

También advirtió que lo que está actualmente en riesgo en América Latina "es la democracia, son las libertades" y se quejó de una izquierda populista "que llega al poder a través de la democracia y después la acaba".

"Pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua, pasó en Bolivia. Vamos a ver qué pasa en Argentina, vamos a ver qué pasa en Perú", apuntó Santos.

Sobre su país, admitió que los inversionistas están mirando una posible "inestabilidad política por el resultado de las elecciones de 2022" y advirtió que "le tienen pánico" al senador y líder del movimiento de izquierdas Colombia Humana, Gustavo Petro, quien en abril pasado lideraba las encuestas de intención de voto de cara a los comicios presidenciales en su país.