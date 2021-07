EEUU llama a la unión de los haitianos y a elecciones libres

amplía con declaración de presidente Biden y portavoz de Casa Blanca ///Washington, 12 Jul 2021 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó el lunes a los haitianos a "unirse" y la Casa Blanca dijo que no ha descartado el envío de tropas a pedido de Haití. "Los líderes políticos deben unirse", dijo Biden a periodistas. "Estados Unidos está listo para continuar brindando asistencia y les informaré más a medida que avancemos". La secretaria de prensa, Jen Psaki, había dicho un rato antes que una delegación de funcionarios conformada por legisladores y miembros del sistema judicial de Estados Unidos que arribó a Haití el domingo observó la inestabilidad del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moise. "Lo que quedó claro de su viaje es que hay una falta de claridad sobre el futuro liderazgo político", dijo Psaki, quien agregó que la solicitud de Haití de que se desplieguen tropas estadounidenses y proporcionen seguridad "todavía está bajo análisis". Consultada sobre si la Casa Blanca había descartado el envío de tropas, respondió "no". La delegación, integrada por representantes del Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional y de Estado, así como del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), se reunió con altos funcionarios de Haití, dijo la portavoz del NSC Emily Horne.Dijo que los enviados "examinaron la seguridad de infraestructuras vitales" y se reunieron con los policías a cargo de la investigación sobre el asesinato de Moise, perpetrado la madrugada del miércoles en su residencia en Puerto Príncipe. La delegación también se reunió con el primer ministro en funciones, Claude Joseph; el primer ministro designado por Moise antes de su muerte pero que no había asumido el cargo, Ariel Henry; y el presidente del Senado, Joseph Lambert, para "fomentar un diálogo abierto y constructivo, de cara a un acuerdo político que permita la celebración de elecciones libres y justas". La mayoría de los senadores, últimos funcionarios elegidos por el voto popular aún en funciones, firmaron una resolución la noche del viernes ofreciendo a Lambert el título de presidente provisional de la república. El asesinato de Moise ahondó más la grave crisis de este país de 11 millones de habitantes, cuyo liderazgo se disputan ahora Joseph, Henry y Lambert.Según las autoridades haitianas, un comando de 28 hombres, 26 de ellos colombianos y dos estadounidenses, mató al presidente en su casa, hiriendo también a su esposa. Hasta ahora han sido detenidos 17 sospechosos y al menos tres, abatidos. Pero no se conoce públicamente ningún motivo y persisten las interrogantes sobre quién podría haber ordenado el asesinato.aue/vgr/ll/lda ------------------------------------------------------------- Delegación de EEUU llegó a Haití para ayudar en pesquisas de asesinato de MoiseWashington, 12 Jul 2021 (AFP) - Una delegación de funcionarios del gobierno estadounidense llegó a Haití el domingo en respuesta a la solicitud de colaboración de las autoridades haitianas en la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moise, informó el lunes la Casa Blanca.Representantes del Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional y de Estado estadounidense, así como miembros del Consejo de Seguridad Nacional de ese país "examinaron la seguridad de infraestructuras vitales" y se reunieron con los policías a cargo de la investigación, según un comunicado. La delegación también se reunió con el primer ministro interino, Claude Joseph; el primer ministro designado por Moïse antes de su muerte pero que no había asumido el cargo, Ariel Henry; y el presidente del Senado, Joseph Lambert, para "fomentar un diálogo abierto y constructivo, de cara a un acuerdo político que permita la celebración de elecciones libres y justas". La mayoría de los senadores, últimos funcionarios elegidos por el voto popular aún en funciones, firmaron una resolución la noche del viernes ofreciendo a Lambert el título de presidente provisional de la república. El asesinato el 7 de julio de Moise ahondó más la grave crisis de este país de 11 millones de habitantes, cuyo liderazgo se disputan ahora Claude Joseph, Ariel Henry y Joseph Lambert.aue/vgr/ll/dga