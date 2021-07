EEUU.- Biden arremete contra Trump y republicanos por acusaciones de fraude y rechazo a la reforma electoral

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha arremetido este martes contra Donald Trump en relación a las acusaciones de fraude electoral en las últimas elecciones del país y las leyes aprobadas en estados republicanos en relación al derecho al voto.



"En Estados Unidos, si pierdes, aceptas los resultados", ha dicho Biden en un discurso desde el atrio del National Constitution Center, dirigiéndose directamente a al expresidente republicano Donald Trump. Para Biden, las acusaciones de fraude de Trump y republicanos sobre los resultados de las elecciones son "la gran mentira".



"Si pierdes, sigues la Constitución y no llamas 'fraude' a los hechos e intentas derribar el experimento estadounidense solo porque estás descontento. Eso no es ser un estratega político, es ser egoísta", ha subrayado.



Asimismo, ha considerado que Estados Unidos "se enfrenta a la prueba más significativa" de su democracia "desde la Guerra Civil", ante la negativa de los republicanos de aceptar una ley de reforma electoral.



"Ya sea para detener la interferencia extranjera en nuestras elecciones o la difusión de información errónea desde adentro, tenemos que trabajar juntos", ha alertado.



"No se trata de demócratas y republicanos. Se trata literalmente de quiénes somos como estadounidenses, es así de básico", ha agregado.



A finales de junio, los republicanos en el Senado bloquearon el proyecto de reforma de la ley electoral, una de las propuestas prioritarias del Partido del presidente.



El texto, que ya fue aprobado en marzo en la Cámara de Representantes dominada por los demócratas, contempla una serie de reformas a la actual ley como la creación de comisiones independientes para evitar interferencias de los partidos, un aumento de los presupuestos para combatir la injerencia extranjera durante las campañas, un registro de los votantes, o la obligación de los estados a ofrecer el voto por correo al menos quince días antes del inicio de la votación anticipada.