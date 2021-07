EE.UU. advertirá a las empresas sobre el riesgo de operar en Hong Kong

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Londres, 13 jul (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden advertirá esta semana a las empresas estadounidenses de los crecientes riesgos de operar en Hong Kong a medida que China ejerce un mayor control sobre el centro financiero, informa este martes el diario británico Financial Times.

Esas amenazas incluyen la capacidad del Gobierno chino de acceder a datos que las empresas extranjeras almacenan en Hong Kong y una nueva ley que da la capacidad a Pekín de sancionar a cualquier persona que permita la aplicación de multas extranjeras contra grupos chinos, según personas familiarizadas con este asunto.

Biden planea hacer la advertencia e imponer más sanciones esta semana en respuesta a la represión de China contra el movimiento a favor de la democracia en Hong Kong y el genocidio que EE.UU. considera Pekín ha cometido contra los musulmanes uigures en Xinjiang, agrega el Financial Times.

El aviso pondrá énfasis en los riesgos legales que afrontan las empresas estadounidenses a menos que se aseguren de que sus cadenas de suministro no estén implicadas en trabajos forzados en Xinjiang.