Cultura.- Primera imagen de Halle Bailey en el remake de La sirenita

La intérprete colgó la imagen, en la que aparece en la orilla del mar, para anunciar el fin del rodaje. "Después de hacer una audición para esta película cuando tenía 18 años, estaba a punto de cumplir 19, hasta terminar de filmar en plena pandemia cuando cumplí 21... Finalmente lo logramos. Me siento muy agradecida de haber experimentado esta película en todos sus aspectos. Ha sido una experiencia muy dura estar lejos de todo y de todos, sentir dudas y soledad, pero también sentir mucha libertad y perseverancia al llegar al final. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser", escribió.



La estrella también dedicó unas palabras a sus compañeros de reparto Jonah Hauer-King, "quien será mi amigo en infinitas vidas"; Jacob Trembley, de quien aseguró estar "muy orgullosa"; y Javier Bardem, Melissa McCarthy, Daveed Diggs y Awkwafina, a quienes calificó de "leyendas" y "maestros".



"Estoy ansiosa por que pase el tiempo para que todos podáis ver esta película porque se hizo con mucho amor (además de sudor, sangre y lágrimas). Gracias Cerdeña por un final maravilloso", concluyó.



Dirigida por Rob Marshall, la cinta está basada en el clásico de animación de Disney de 1989. Jane Goldman, David Magee, Ron Clements y John Musker están detrás de guion, mientras que Alan Menken y Lin-Manuel Miranda se han encargado de la música. Por el momento no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento.