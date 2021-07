13-07-2021 Cultura.- Muere el actor de Juzgado de guardia Charlie Robinson a los 75 años. Charlie Robinson, conocido por haber dado vida a Mac Robinson en la serie Juzgado de guardia y a Newdell en Buffallo Bill, ha fallecido a los 75 años debido a complicaciones derivadas de un cáncer. CULTURA WARNER BROS. TELEVISION



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Su agente, Lisa DiSante, confirmó a Deadline que el intérprete murió en el UCLA Medical Center de Los Ángeles tras sufrir "un paro cardíaco con un fallo multiorgánico debido a un choque séptico y a un adenocarcinoma metastásico".



Nacido el 9 de noviembre de 1945 en Houston (Texas, Estados Unidos), Robinson debutó como actor en 1971 apareciendo en Aquellos años a las órdenes de Jack Nicholson. Posteriormente participó en series como Caribe, Cannon o Firehouse, hasta que consiguió un rol habitual en Flamingo Road dando vida a Phil. También interpretó a Newdell en la serie Buffalo Bill, apareciendo en 18 episodios.



Pero su gran oportunidad le llegó en 1984, cuando fichó por Juzgado de guardia en el rol de Mac Robinson. Participó en 180 episodios hasta 1992. Canción triste de Hill Street, Un chapuzas en casa, El príncipe de Bel-Air, El show de Bernie Mac, Rockefeller Plaza, Me llamo Earl, Anatomía de Grey o Navy: Investigación criminal son algunas de las ficciones en las que ha trabajado de manera puntual.



En la gran pantalla, tuvo un pequeño papel dando vida a un soldado en Apocalypse Now. También actuó en filmes como Cuando el río crece con Mel Gibson y Sissy Spacek; La apuesta perfecta con Kim Basinger o Una conejita en el campus.



El último trabajo estrenado de Robinson data del año 2021, cuando apareció en Senior Entourage. Lanzará a título póstumo el cortometraje Sleepwalker y la película Underwater Upside Down.