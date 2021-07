Cubanos bloquean autopista de Miami para llamar la atención de EE.UU.

Al menos un millar de manifestantes cubanos bloquearon este martes una importante autopista en el sur de Florida para pedir al Gobierno de Estados Unidos "una intervención" en Cuba que impida "un baño de sangre" a la población de la isla. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 13 jul (EFE).- Al menos un millar de manifestantes cubanos bloquearon este martes una importante autopista en el sur de Florida para pedir al Gobierno de Estados Unidos "una intervención" en Cuba que impida "un baño de sangre" a la población de la isla.

La autopista Palmetto Expressway fue cerrada en ambas direcciones, entre la calle Coral Way y la Calle Ocho, este martes en la tarde cuando un grupo de manifestantes tomó la vía pública en solidaridad con el pueblo de Cuba.

La autovía Palmetto, también conocida como la 826, logró reabrir en dirección sur pasado el mediodía luego de que la Policía dispersara a los manifestantes, pero más tarde volvió a cerrar.

"Los manifestantes han regresado al lado sur del Palmetto, cerca de Coral Way. El tráfico está detenido", informó la web Total Traffic Miami.

Al filo del mediodía, alrededor de dos centenares de manifestantes caminaron por la calle 24 del suroeste de Miami, también conocida como Coral Way, hasta alcanzar la rampa que da acceso a la autovía 826, que cruza Florida de norte a sur.

Una vez allí, según imágenes captadas por el canal en español Telemundo, bloquearon la autopista en un solo sentido al desplegar una inmensa pancarta en la que se podía leer, en letras rojas y fondo blanco, "Patria y Vida", el himno de los que reclaman un cambio en Cuba.

Se trata del título de una canción de género urbano que ha unido a artistas cubanos tanto de dentro como de fuera de la isla y que hasta el momento tiene más de 6 millones de visualizaciones.

"No queremos vacunas, queremos absolutamente libertad", dijo un manifestante a Telemundo.

El objetivo de esta intervención en la vía pública era "llamar la atención del Gobierno de Estados Unidos para que intervenga en Cuba", señaló otro manifestante, que afirmó haber sido convocado "por las redes sociales".

"Biden, exigimos respuesta", se leía en un cartel que portaba un manifestante, con ese llamamiento al presidente de EE.UU., Joe Biden.

Al cabo de media hora aproximadamente, la Policía logró dispersar a los manifestantes y dar curso al tráfico de vehículos, según las imágenes aéreas mostradas en directo por Telemundo, pero más tarde más manifestantes volvieron a bloquear la autopista.

Otro de las personas que caminó hasta la autopista bajo la lluvia afirmó que en Cuba "están mandando a los presos a la calle para dar golpes a los manifestantes".

"Los manifestantes no tienen voz en Cuba porque cortaron internet", añadió.

A las 16.00 hora local (20.00 GMT), la autopista continuaba bloqueada por centenares de manifestantes que se fueron sumando, según pudo comprobar Efe.

Varios vehículos de la Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por su sigla en inglés) permanecen en el lugar e instan a los conductores a evitar el área.

El acceso a la autovía en dirección norte ha sido cerrado por la Policía, tanto para vehículos como para peatones.

Miles de cubanos tomaron las calles este domingo para protestar contra el Gobierno al grito de "¡Libertad!", en una jornada inédita que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente, Miguel Díaz-Canel, conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes.

Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado "maleconazo" de agosto de 1994, se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.

Para este martes, la Asamblea de la Resistencia, que agrupa lo mismo a grupos cubanos del exilio como de dentro de la isla, ha convocado a un acto en apoyo a las protestas en Cuba y en recuerdo de las 37 personas muertas hace 27 años en el hundimiento del "Remolcador 13 de Marzo".