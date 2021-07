Cuba.- VÍDEO:PP pide a Sánchez que no deje a Podemos marcar la política porque Gobierno no ha condenando "la represión en Cuba"

08-07-2021 (I-D) El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto; la portavoz del PP, Cuca Gamarra; el secretario general del PP, Teodoro García Egea; el presidente del PP, Pablo Casado; la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán y la exminista de Medioambiente y exsecretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, antes de comenzar la reunión del Comité de Dirección del PP, en el Real Colegio Mª Cristina, a 8 de julio de 2021, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). El presidente del PP preside la reunión del Comité de Dirección del Partido tras participar en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense (UCM), donde ha clausurado las jornadas 'España, Europa y libertad'. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Gamarra y García Egea critican el "silencio" de Sánchez y exigen al Gobierno de España "contundencia y claridad"



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este martes al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que condene "de forma inmediata la represión del régimen cubano" y ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no deje que Podemos marque la política exterior. A su entender, debe haber "claridad y contundencia" por parte del Gobierno al defender los derechos de las personas y, en concreto, la libertad de expresión.



"El Gobierno de España no está condenando la dictadura. Ese comunicado que ha sacado el Gobierno hace unas horas no condena expresamente la dictadura cubana y, por tanto, en este momento Sánchez debe tomar el mando de su Gobierno y no dejar que los ministros de Podemos ejecuten la política internacional", ha manifestado.



García Egea, que ha participado en la IX Edición del curso de verano 'Prensa y Poder' organizado por el Colegio San Gabriel, se ha referido así al comunicado difundido por Moncloa en el que el Gobierno reafirma su defensa del derecho fundamental de manifestación y solicita a las autoridades cubanas que lo respeten. Además, el Ejecutivo expresa su preocupación por las "graves carestías" que sufre la población cubana y estudiaría formas de ayuda para paliar la situación.



"SÁNCHEZ INDULTA CON SU SILENCIO A LA DICTADURA DE CUBA"



El 'número dos' del PP ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no se haya pronunciado aún sobre lo que está sucediendo en Cuba. "El silencio de Sánchez está indultando hoy a las dictaduras de Cuba y Venezuela y está ejerciendo la diplomacia de los impunes", ha enfatizado, para solicitar además la liberación de la corresponsal de ABC que ha sido secuestrada en el país caribeño.



En parecidos términos se ha expresado la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha criticado también que Pedro Sánchez siga "en silencio" y le ha emplazado a pronunciarse porque "hay una parte del Gobierno de España que está apoyando el régimen cubano".



"Hay secretarios de Estado del Gobierno de España que en las ultimas horas se han posicionado junto al régimen cubano y han señalado a aquellos que en las calles están saliendo a manifestarse, a pedir libertad y democracia y a decir 'no tenemos miedo'", ha declarado Gamarra a los periodistas tras una reunión en el Congreso que ha presidido el líder de su partido, Pablo Casado.



Según la dirigente d el PP, hasta el momento no está existiendo "contundencia" por parte del Gobierno ante lo que se está produciendo en Cuba. "Hay una parte del Gobierno que no está apoyando al pueblo cubano que hoy está en las calles", ha abundado.



