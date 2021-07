Cuba.- VÍDEO: Vox exige a Gobierno una condena "rotunda" de la represión en Cuba y medidas diplomáticas para forzar transición

08-07-2021 El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, habla por teléfono durante una visita a una mesa informativa organizada por Vox Vizcaya, a 8 de julio de 2021, en el Puente de El Arenal, Bilbao, Vizcaya, País vasco, (España). Vox Vizcaya organiza esta mesa informativa para expresar su rechazo a la política de acercamiento de presos de ETA y para denunciar la transferencia de la gestión de prisiones al Gobierno Vasco. POLITICA Ion Alcoba - Europa Press



MADRID, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha calificado de "tibio" y "carente de cualquier tipo de claridad" el comunicado del Gobierno sobre la situación en Cuba y ha exigido una "condena rotunda" de la represión a la que se esta sometiendo a los manifestantes así como la puesta en marcha de medidas diplomáticas para ayudar al pueblo cubano, exigir la liberación de los presos políticos y forzar una "transición pacífica".



En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente de Vox ha transmitido su "ánimo y apoyo" a todos los cubanos, especialmente a los protagonistas de lo que ha bautizado como "la revolución de la calle" así como a los exiliados que "miran con esperanza" lo que está sucediendo en la isla.



"Estamos convencidos de que será el inicio de un cambio muy importante", ha dicho, incidiendo en que España no puede "permanecer ajena ni inmóvil", sino que debe "liderar" en la Unión Europea el proceso de apoyo a quienes están clamando por la libertad, los Derechos Humanos y su propia "supervivencia"



Así, ha exigido la puesta en marcha de gestiones diplomáticas para lograr el fin de la represión y ha hablado también de medidas comerciales recordando que éstas pueden ser "coercitivas" o de "estímulo".



CORREDOR HUMANITARIO



Por lo pronto, ha demandado que se abra un "corredor humanitario para enviar ayuda directamente al pueblo cubano", sin que tenga que pasar por "manos del régimen" para evitar así que la pueda usar para su "corrupción" y como "un motivo más de represión al pueblo cubano".



"El régimen castrista tiene que entender que España, la Unión Europea y todo occidente espera una transición pacífica y democrática hacia un régimen de libertad que permita a los cubanos decidir su propio futuro", ha indicado.



VOTACIÓN EN EL CONGRESO



En este contexto, Vox ha registrado una proposición no de ley para forzar una votación sobre la dictadura cubana. En concreto, busca que el Congreso condene "la represión y la limitación de la libertad de expresión en Cuba", y se solidarice "con el pueblo cubano en su lucha pacífica por la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos".



La iniciativa, que en principio no se podrá debatir hasta el próximo mes de septiembre, también emplaza al Gobierno a "denunciar y condenar pública y rotundamente la represión de las manifestaciones pacíficas, la limitación de la libertad de expresión y la vulneración de los Derechos Humanos" en la isla.



