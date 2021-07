Cuba restringe el acceso a redes sociales y mensajería tras las protestas: NetBlocks

Imagen de archivo. Simpatizantes del Gobierno caminan durante las protestas en contra y y a favor del Gobierno, en medio del brote de COVID-19 en La Habana, Cuba. 11 de julio de 2021. REUTERS / Stringer NO RESALES. SIN ARCHIVOS

13 jul (Reuters) - El acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería, incluidas Facebook Inc, Instagram, WhatsApp y Telegram, se restringió a partir del lunes y continuó el martes en Cuba, tras las protestas generalizadas contra el gobierno, según NetBlocks, una firma especializada que tiene su sede en Londres.

NetBlocks dijo en su sitio web que las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba seguían parcialmente paralizadas el martes, lo que "probablemente limitará el flujo de información desde Cuba".

El gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Telegram y Facebook, que controla Instagram y WhatsApp, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, mientras que la red social Twitter Inc dijo que no encontró ningún bloqueo a su servicio.

Miles de cubanos se unieron el domingo a manifestaciones en La Habana y Santiago para protestar por la crisis económica de Cuba y el manejo de la pandemia. Algunos pidieron el fin del comunismo.

La introducción de Internet móvil hace dos años y medio es un factor crucial en las protestas en Cuba, ya que da a los cubanos una plataforma para expresar sus frustraciones y permite la circulación rápida de comentarios.

Testigos de Reuters en la capital dijeron el martes que todavía no tenían datos móviles.

Los cortes de Internet móvil han aumentado este año. La empresa de monitorización de redes Kentik dijo que observó que todo el país se quedó sin conexión durante menos de 30 minutos alrededor de las cuatro de la tarde del domingo, durante el punto álgido de las protestas en La Habana.

Las plataformas de redes sociales se enfrentan a un aumento de las exigencias de gobiernos para eliminar algunos contenido y, en ocasiones, sus servicios se ven restringidos o prohibidos durante las protestas.

Nigeria anunció el 4 de junio que había suspendido indefinidamente Twitter en el país, días después de que la plataforma eliminó una publicación del presidente Muhammadu Buhari.

(Reporte de Sheila Dang y Elizabeth Culliford; Editado en español por Javier López de Lérida)