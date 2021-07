Cuba.- México ofrece ayuda humanitaria a Cuba en nombre de la CELAC ante las protestas

13-07-2021 Imagen de las protestas contra el Gobierno de Cuba. POLITICA LATINOAMÉRICA CUBA INTERNACIONAL ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS / CONTACTO



El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha anunciado este martes que el Gobierno ha ofrecido ayuda humanitaria a Cuba en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ante las protestas registradas en la isla debido a la escasez de medicamentos y alimentos.



"En esa condición de presidencia de la CELAC, hablé con el canciller, mi homólogo de Cuba, para establecer comunicación y a nombre de toda la comunidad ver lo que se puede hacer, o que es lo que sería más necesario para apoyar desde el punto de vista humanitario a Cuba", ha señalado durante una rueda de prensa.



El jefe de la diplomacia mexicana se encuentra en contacto con La Habana "por convicción de la política exterior mexicana y por el papel que México tiene ahora en la presidencia pro tempore de la CELAC", según ha indicado.



Ebrard ha aclarado que las gestiones están en ese nivel de comunicación preliminar y que informará de los siguientes pasos "en cuanto haya avances". Por su parte, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha reafirmado la postura de su administración contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.



Así, ha pedido a los países que se oponen al fin del bloqueo a "reflexionar sobre eso" porque "no se debe aislar a nadie, ni cercar a nadie". "Tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma", ha añadido.



"No se debe actuar de esa forma, diría que viola los Derechos Humanos y es contrario a lo que debe ser la fraternidad universal", ha subrayado.