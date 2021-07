Cuba.- El PP lleva una declaración a los ayuntamientos para pedir al Gobierno cubano cesar la represión y apoyar una Transición

13-01-2020 (I-D) La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra; el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol; el secretario general del PP, Teodoro García Egea; el presidente del Partido Popular, Pablo Casado; y la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán,durante la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido, en Madrid (España), a 13 de enero de 2020. POLITICA Partido Popular



Reclama al Gobierno de Sánchez que lidere en la UE el respaldo al pueblo cubano que "grita unido 'Patria y Vida'".



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El PP ha presentado una declaración institucional a los ayuntamientos y Parlamentos autonómicos en la que exige al Gobierno de Cuba el cese de la represión a la población y apoyar una Transición "pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad".



En su propuesta, el partido que lidera Pablo Casado expresa su "profunda preocupación" por la situación de los derechos humanos en Cuba y exige a la dictadura castrista el cese de "la violencia injustificada" contra los ciudadanos y las "detenciones arbitrarias".



Los 'populares' trasladan además su "firme rechazo" al llamamiento al combate del presidente Miguel Díaz-Canel y se suma al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Gobierno de la isla "cumpla con sus obligaciones" con los derechos humanos, en especial el derecho a la protesta.



Además, en la declaración el PP demanda una "transición pacífica" a la democracia "en la que todo el pueblo de Cuba pueda decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas", y que "se levanten las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del pueblo cubano".



EL PP PRESENTARÁ UNA MOCIÓN SI NO SE ACEPTA LA DECLARACIÓN



El PP subraya que desde 1959 el pueblo cubano vive sometido "a un régimen militar de partido único" y destaca que a la ausencia de libertades, la negación del pluralismo político y la vulneración permanente de los derechos humanos se le une un modelo económico que provoca "una crónica escasez de alimentos y medicinas".



Además, recalca que la "pésima gestión de la crisis sanitaria de la Covid ha acentuado el malestar político y social en la isla". Según añade, las manifestaciones "espontáneas y pacíficas" en San Antonio se han extendido por toda la nación "mostrando el deseo de cambio de una sociedad que no quiere seguir soportando que todo siga igual".



El texto concluye asegurando que si el resto de grupos municipales o parlamentarios en las Asambleas legislativas de las comunidades no quisieran sumarse de manera unánime a la declaración institucional el texto se presentaría como moción del Partido Popular.



El PP ha recordado este martes que lleva muchos años apoyando la causa cubana, ya que fue quien lideró la posición común de la UE hacia Cuba, y ha añadido que hoy pide también al Gobierno de España que lidere en la UE el respaldo al pueblo cubano que "desde ayer grita unido 'Patria y Vida'".