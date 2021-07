Cuba.- El líder de la oposición arremete contra el Gobierno de España por no tildar a Cuba de dictadura

13-07-2021 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, recibe el premio Hispanidad, Concordia y Libertad, que le conceden la Fundación Mariano Ospina Pérez, la Fundación Comunidad Iberoamericana y la Fundación Independiente. En Madrid, a 13 de julio de 2021. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)



Lo achaca a que Sánchez es presidente gracias a Podemos y pide a la "izquierda caviar española" pedir para la isla lo mismo que en España



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El líder de la oposición española, Pablo Casado, ha arremetido duramente este martes contra el Gobierno por evitar calificar a Cuba de dictadura y ha afirmado que todo esto "no es casual", sino que responde a que Pedro Sánchez es presidente gracias a Unidas Podemos, "los socios de Maduro y los Castro". Según ha recalcado, "jamás" un Gobierno de España de UCD, PSOE o PP había caído en "esta ignominia".



"Queremos saber qué está haciendo el Gobierno de Sánchez a favor de estos regímenes despóticos. Queremos saber qué han pagado a Podemos en su asesoramiento a Correa, Evo, Chaves y Maduro. Queremos conocer a qué responde esta ignominia en la que jamás había caído ningún Gobierno de España fuera del PSOE, el PP o la UCD", ha proclamado.



Así se ha pronunciado el jefe de la oposición tras recibir el premio Hispanidad, Concordia y Libertad, que le han concedido la Fundación Mariano Ospina Pérez, la Fundación Comunidad Iberoamericana y la Fundación Independiente en un acto en Madrid.



Casado ha criticado que la nueva ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, no haya contestado tras el Consejo de Ministros si Cuba es una dictadura tras ser preguntada hasta en cuatro ocasiones y le ha afeado que se haya escudado en respuestas como que "España es una democracia plena".



También ha censurado las palabras de la vicepresidenta segunda, la "supuestamente moderada" Yolanda Díaz ensalzando a Fidel Castro, las del ministro de Consumo, Alberto Garzón, defendiendo "el régimen dictatorial" de Cuba, o las del secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, señalando a los manifestantes pacíficos que protestaban estos días en Cuba.



"¿CÓMO ES POSIBLE QUE HAYA JÓVENES CON LA CAMISA DEL CHE GUEVARA?"



En este punto, ha exigido a la "izquierda caviar española que permita y pida lo mismo que exigen en España para todos los ciudadanos del mundo". A su entender, "no se puede tolerar la dictadura cubana ni la venezolana en pleno siglo XXI en España".



"¿Cómo es posible que haya partidos de izquierdas en Europa que desde la comodidad del sofá o de las redes sociales se permiten alabar a un régimen genocida que ha exportado esa tétrica revolución a otros países? ¿Cómo es posible que haya jóvenes en España que siguen llevando la camisa del Che Guevara?", se ha preguntado.



El líder del PP ha resaltado que la posición del Gobierno sobre Cuba "no es casual" sino que responde a que Pedro Sánchez "es presidente gracias a los socios de Maduro y los Castro". "Es una cuestión de interés y es inmoral y deleznable", ha enfatizado.



EL PP VA A PEDIR QUE SE RECUPERE LA POSICIÓN COMÚN DE LA UE



Casado ha asegurado que si llega al Gobierno liderará el reforzamiento de las democracias iberoamericanas y la lucha contra las dictaduras en todo el continente y ha anunciado que el PP va a pedir que se recupere la posición común de la UE frente al régimen de Cuba y que se amplíen las sanciones económicas a los "gerifaltes" de estos regímenes en Europa.



Además, ha avanzado que el PP solicitará que haya un pronunciamiento en el Parlamento europeo "para que se respete la libertad de los pacíficos manifestantes en Cuba y cese el hostigamiento a los disidentes pacíficos venezolanos".



Casado, que ha confesado que no puede volver a Cuba porque fue declarada 'persona non grata', ha afirmado que es el "único régimen puro estalinista junto a Corea del Norte". "Todos estos valientes historicistas de dictadores muertos en España ¿por qué defienden a dictadores vivos? ¿Tal es su cobardía y sectarismo?", ha interpelado.



Tras asegurar que los "enemigos de la libertad" son los que "utilizan la mentira para desestabilizar la democracia", Casado ha resaltado que "cuando un Gobierno toma medidas con complicidad con dictaduras, al final se hace partícipe de la responsabilidad que puedan cometer esos gobiernos tiránicos".