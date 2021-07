Cuba.- Bolivia, Argentina y Venezuela se muestran críticos con el bloqueo en Cuba a raíz de las protestas

04-04-2019 Bandera de Cuba LATINOAMÉRICA CUBA POLÍTICA TWITTER / @DIAZCANELB



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Argentina, Bolivia y Venezuela se han mostrado este lunes críticos con el bloqueo de Cuba a raíz de las protestas ocurridas en calles de las principales ciudades de la isla para protestar contra el Gobierno.



En un comunicado del Ministerio de Exteriores de Bolivia, el país latinoamericano ha considerado mostrar su "solidaridad" con Cuba por las protestas que afectan a "la estabilidad política y social" y al hecho de que la crisis económica mundial "se refleja con mayor impacto" en Cuba.



En este sentido, el Gobierno boliviano ha argumentado que esto se debe a que la isla es "objeto de una inadmisible y flagrante violación de los Derechos Humanos" por el embargo de Estados Unidos, y que no termina a causa del impedimento de "dos países", por lo que ha demandado la reacción de la comunidad internacional. Asimismo, ha reclamado a la comunidad internacional "poner término al bloqueo" y a "la injerencia extranjera".



Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha declarado sobre las protestas que, aunque considera que "esas cosas las tienen que resolver los pueblos", apuesta por que "en medio de una pandemia mantener bloqueos es lo menos humanitario que existe".



"En el G20 pedí que se terminen los bloqueos en el mundo pues el que lo padece no es un gobierno, sino el pueblo", ha dicho, según recoge 'Clarín'.



En las últimas horas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado su "solidaridad" con Cuba y ha pedido el levantamiento del bloqueo. "Si de verdad Estados Unidos quiere ayudar al pueblo de Cuba, que levanten todas las sanciones", ha dicho en su rueda de prensa diaria.



Otro mandatario latinoamericano que ha considerado que no debe producirse "intervencionismo" alguno en Cuba, es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. "Creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo sin el uso de la fuerza, ha expresado.



Medios opositores como Martí Noticias, con sede en Miami, ha informado este fin de semana de un "levantamiento popular" en el que "miles de cubanos se lanzaron a la calle" y ha publicado vídeos de redes sociales de manifestaciones en el Malecón de La Habana, Santiago, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Bayamo, Guantánamo, San José de las Lajas, Holguín, Cárdenas y también en puntos del exterior, como la Puerta del Sol de Madrid.



Sin embargo, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha defendido que "este domingo en Cuba no hubo un estallido social, sino hubo disturbios y desorden".