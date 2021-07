Colombia y EE.UU. inician ejercicio de entrenamiento con aviones F-16 y Kfir

Un piloto de avión F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se prepara para participar en el ejercicio internacional Relámpago VI, junto a aviones de la Fuerza Aérea de Colombia en la base aérea de Rionegro. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Rionegro (Colombia), 12 jul (EFE).- La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) iniciaron ejercicio de entrenamiento militar conjunto con el objetivo de "unificar" lineamientos relacionados con técnicas, tácticas y procedimientos en el desarrollo de las operaciones militares.

Para hacer parte del "Ejercicio Relámpago VI", seis aeronaves de superioridad aérea F-16 aterrizaron desde el 1 de julio en el Comando Aéreo de Combate No. 5, en el municipio de Rionegro, del departamento de Antioquia (noroeste).

El jefe del Centro de Armas y Tácticas de la FAC, el teniente coronel Juan Trujillo, explicó que este "ejercicio de interoperabilidad" lo realizan bajo los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) e involucra a escuadrones de superioridad aérea y tripulaciones de las fuerzas aéreas de Colombia y Estados Unidos.

"Estamos ejecutando misiones a diario, en las cuales volamos todo tipo de misiones combinadas, de acuerdo con nuestra doctrina, la doctrina de la OTAN y la doctrina de Estados Unidos, logrando una interoperabilidad de todas las aeronaves para podernos coordinar en el aire y operar hacia el alcance de un objetivo común", detalló Trujillo sobre los entrenamientos, que se extenderá hasta el 17 de julio.

La delegación colombiana participa con aeronaves Kfir para "robustecer" las capacidades y el dominio en el aire durante los siete días de entrenamientos, que se llevan a cabo en los departamentos de Antioquia y Caldas, en la región conocida como el Magdalena Medio.

Indicó además que el ejercicio de entrenamiento, que se desarrolla desde 2014 y que cumple este año su sexta edición, ha contado con la participación de diferentes aeronaves, "no solamente colombianas, sino también de países amigos como Estados Unidos, Francia y Canadá".

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Por su parte, el comandante del Escuadrón de Apoyo Operacional de la USAF, el coronel William McDowell, manifestó que durante estos días de intercambio de conocimiento recibirá un "entrenamiento" y "mejoramiento" de sus procedimientos a partir de la experiencia de los pilotos colombianos.

"Vamos a practicar nuestras tácticas y nuestros procedimientos de volar", aseguró McDowell, y agregó que también están "realizando entrenamientos contra los Kfir, que es un avión que no tenemos en Estado Unidos; vamos a aprender de la manera en la que están volando los colombianos".

El militar estadounidense indicó que Colombia es "un aliado con el que tenemos lazos demasiado fuertes", por la cooperación militar que mantienen desde 1952.

Entretanto, el piloto de F-16 Shack Corrierre detalló que las "misiones" en las que está participando son "aire a aire y también aire a tierra" y que "la dificultad aumenta con más aviones".

"Mi objetivo es aprender cómo operar con los pilotos colombianos para que podamos ser efectivos y tener confianza en nuestras capacidades", apuntó el piloto, quien señaló luego de cumplir con el ejercicio entre la fuerza aérea colombiana y estadounidense "si necesitamos operar juntos, poder hacerlo efectivamente".