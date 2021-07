Brasil "descubre" variante, Chile se recupera y EE.UU. dona nuevas vacunas

Mientras la covid-19 sigue desbordada en Brasil, país que este lunes supo de una nueva variante en su territorio, en buena parte de América hay buenas noticias, con Chile viendo cómo la pandemia ha cedido en la última semana tras inmunizar a casi el 75 % de su población y EE.UU. anunciando nuevas donaciones de vacunas en la región. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Redacción Internacional, 12 jul (EFE).– Mientras la covid-19 sigue desbordada en Brasil, país que este lunes supo de una nueva variante en su territorio, en buena parte de América hay buenas noticias, con Chile viendo cómo la pandemia ha cedido en la última semana tras inmunizar a casi el 75 % de su población y EE.UU. anunciando nuevas donaciones de vacunas en la región.

El gigante suramericano, el tercero con más muertes por coronavirus en el mundo con más de 534.000, vio como la recién concluida Copa América no solo les dejó el sinsabor de dejar escapar un título en casa, a manos de Argentina.

También les llevó la variante B.1.621, tal como lo dio a conocer el Instituto Adolfo Lutz de Sao Paulo, que integra la Red Nacional de Secuenciación Genética del Ministerio de Salud.

El descubrimiento de la variante, originaria de Colombia, se dio después de que 12 personas fueran sometidas a pruebas para detectar el coronavirus en Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso y una de las sedes del torneo continental.

Dos hombres, de 37 y 47 años, provenientes de Ecuador y Colombia, respectivamente, dieron positivo en las pruebas.

Según el instituto, la variante colombiana ya fue detectada en países como Ecuador, Estados Unidos, el Caribe y algunas naciones europeas, pero "todavía no había sido encontrada en Brasil".

Todo esto mientras la Policía brasileña abrió formalmente hoy una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para indagar un supuesto delito de prevaricación en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech.

ALERTA POR VÍNCULO DE VACUNA DE JANSSEN CON EL SÍNDROME GUILLAIN-BARRÉ

Por su parte, EE.UU. anunciará en los próximos días el vínculo existente entre la vacuna de Janssen, filial de la estadounidense Johnson & Johnson, y el síndrome de Guillain-Barré, en el que el sistema inmune ataca los nervios, informaron este lunes medios estadounidenses.

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco común del sistema inmunológico que causa inflamación de los nervios y puede provocar dolor, entumecimiento, debilidad muscular y dificultad para caminar.

El aviso se emitiría, posiblemente este martes, a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), la agencia gubernamental que se encarga de aprobar el uso de nuevos fármacos, vacunas y otros productos relacionados con la salud pública.

Según The New York Times, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto, la FDA concluyó que la probabilidad de desarrollar el síndrome Guillain-Baré es entre 3 y 5 veces mayor en las personas que han recibido la vacuna de Janssen.

De los 12,8 millones de personas que han recibido la vacuna de Janssen en EE.UU., unos 100 podrían haber desarrollado síntomas, de acuerdo con The Washington Post, y la mayoría de los afectados comenzaron a presentar síntomas dos semanas después de la inmunización y en la mayoría de los casos eran hombres mayores de 50 años.

CHILE, CERCA DEL 75 % DE LA POBLACIÓN VACUNADA

Al contrario, en Chile se respira optimismo. El 74,3 % de la población objetivo en el país ya está vacunada con dos dosis contra la covid-19, tal como informó el Gobierno del país, al tiempo que anunció que la aprobación de la administración de una tercera dosis se confirmará "a la brevedad".

Esa tercera dosis llegaría después de julio, mes en el que han sido llamados a vacunarse los adolescentes entre los 12 y 17 años, como parte de uno de los procesos de vacunación contra la covid-19 más exitosos del mundo, que a día de hoy alcanza a más del 84 % de la población objetivo con una dosis.

Un plan que parece estar surtiendo efecto y la pandemia comienza a ceder, tras una segunda ola que duró tres meses y puso contra las cuerdas al sistema sanitario: en la última semana se registró una caída en el número de casos nuevos diarios del 28 % y una disminución del 30 % de los ingresos de pacientes en unidades de cuidados intensivos.

ISLAS CAIMÁN: UN AÑO SIN CONTAGIOS

Por su parte, Islas Caimán, un pequeño archipiélago caribeño de unos 65.000 habitantes, completó un año sin transmisión local de la covid-19, mientras las autoridades refuerzan su llamado a la inmunización de la población sin vacunar y a que se mantengan las medidas preventivas para evitar contagios.

El director médico de Islas Caimán, John Lee, catalogó de hito lo conseguido por el país y subrayó que se trata del único territorio del mundo que ha conseguido ese récord.

Después de que se informara el primer caso en las islas, en marzo de 2020, el Gobierno implementó medidas para combatir el virus mediante un estricto control fronterizo y regulaciones de viaje.

Hoy, mientras se avanza para lograr una reapertura gradual de las fronteras, el Gobierno atribuye este éxito a las estrictas medidas de cuarentena basadas en tecnología y al seguimiento riguroso de los contactos.

Actualmente, el 69 % de una población estimada de 71.100 personas ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 64 % ha completado el esquema.

EE.UU. CONTINÚA DONACIÓN DE VACUNAS

Y mientras Argentina supera esta jornada las 30 millones de dosis recibidas de diferentes laboratorios, EE.UU. donará a Costa Rica 500.000 vacunas contra la covid-19, lo que le permitirá a este país centroamericano acelerar considerablemente el proceso de vacunación durante julio.

Esta donación hace parte del compromiso de EE.UU. y su presidente, Joe Biden, de desempeñar un papel de liderazgo para poner fin a la pandemia en todo el mundo.

Además, en las últimas semanas ese país ha donado 500.000 dosis a Uruguay, 1 millón a Bolivia, 1 millón a Paraguay, 1,5 millones a Guatemala, 1,5 millones de vacunas a El Salvador, 1,5 millones a Honduras, 1,3 millones a México, 3 millones de dosis a Brasil, 2 millones a Perú, 2,5 millones a Colombia y 1 millón a Ecuador.

Un esfuerzo que la Casa Blanca está realizando particularmente en América, que presenta unos 74 millones de casos y más de 1,9 millones de muertes, casi la mitad de los decesos a nivel global.