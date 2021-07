Boliviano llega a La Paz tras caminar 65 días para devolución de sus aportes

El boliviano Gonzalo Melgar (c) llega a La Paz tras caminar casi mil kilómetros en 65 días para intentar reunirse con el presidente Luis Arce, hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 13 jul (EFE).- El boliviano Gonzalo Melgar cumplió su objetivo y caminó casi mil kilómetros en 65 días para llegar hasta La Paz e intentar reunirse con el presidente Luis Arce para pedirle que le devuelvan los aportes que hizo a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Melgar contó a Efe que comenzó su travesía el pasado 10 de mayo desde la oriental Santa Cruz, en el este del país, y caminó durante 65 días cargando una mochila que pesaba por lo menos 48 kilos donde llevaba su carpa y otros enseres que le acompañaron todo el camino.

Este lunes llegó hasta La Paz, la sede de Gobierno, luego de caminar alrededor de 920 kilómetros y fue directamente hasta la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo en el país, para pedir una reunión con el presidente Arce.

La entrada a la plaza Murillo donde está la Casa Grande del Pueblo estaba cercada por efectivos policiales que resguardaban el lugar por otras protestas que se produjeron en el centro de la ciudad y Melgar no logró ingresar al lugar para pedir una entrevista con el mandatario.

"Yo esperaba que la marcha sirva como una ventana, como una vidriera para que me pudieran recibir, pero lamentablemente no fue así", manifestó Melgar.

Solo le dijeron que el mandatario no se encontraba en ese momento en el lugar y le dieron un número de teléfono para que coordine una reunión con Arce.

Melgar quiere reunirse con el mandatario para explicarle las razones por las que él está pidiendo que se le devuelva por lo menos el 20 % de los aportes que realizó por al menos 23 años de trabajo y que comprenda su situación que ha sido golpeada por el desempleo y la crisis que deja la pandemia de la covid-19.

Él aún no se da por vencido e insistirá para ser recibido y explicarle la situación de su familia y de sus siete hijos, además de pedirle que se agilice el análisis del proyecto de ley por parte del Parlamento para que la devolución de los aportes sea una realidad en el país.

Además recordó que la devolución de los aportes es una de las promesas electorales del mandatario boliviano.

"Voy a descansar ahora, pero voy a ir estos días para que me pueda entrevistar con el mandatario", dijo el boliviano.

Melgar cumplió su objetivo de llegar a La Paz a pesar de tener los pies adoloridos y una posible fisura, pero su convicción es muy fuerte de lograr la devolución de sus aportes que a su juicio puede ayudar a muchos bolivianos que están pasando por malos momentos por la covid-19 o el desempleo.