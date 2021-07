Argentina llama a extremar cuidados por llegada de variante Delta de la covid-19

Fotografía de archivo fechada el 28 de mayo de 2021 que muestra a una mujer que se somete a un examen de covid-19, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Buenos Aires, 13 jul (EFE).- Las autoridades argentinas llamaron este martes a extremar los cuidados por la presencia en el país de la variante Delta de la covid-19, que hasta el momento ha sido identificada en 15 personas que llegaron del exterior pero que todavía no circula de forma comunitaria.

"Requiere de todos nosotros mucho foco para poder cumplir los protocolos y normativas vigentes. Y si hacemos eso, seguramente demoremos lo más posible la circulación comunitaria, es decir el riesgo de que alguien, por estar en la ciudad, pudiera contagiarse de esa variante", señaló a la prensa el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

Según informó el lunes el Ministerio de Salud nacional, hasta la fecha han sido identificados un total de 15 casos de variante Delta, nueve de los cuales reportados en la última semana en viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay.

De esas 15 personas, cinco dieron positivo en el aeropuerto internacional de la localidad bonaerense, principal entrada al país, aunque eran asintomáticos al ingresar.

Sin embargo, dos de ellos desarrollaron síntomas en los días posteriores, durante su aislamiento en hoteles.

Los diez restantes tuvieron resultados negativos al ingreso y su positivo se detectó durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje: ocho desarrollaron síntomas y dos permanecieron asintomáticos.

El ministerio señaló que cuatro de los viajeros habían sido vacunados en su viaje al exterior.

CUMPLIR CON LA CUARENTENA

Para Quirós, "es evidente" que la variante Delta está llegando a Argentina en personas que están retornando al país, por lo que remarcó la necesidad de que todo aquel que ingrese cumpla con las medidas de cuarentena dispuestas por el Gobierno.

En el mismo sentido se manifestó el jefe del Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

"En el mundo están circulando linajes, variantes, cepas, mucho más contagiosas y peligrosas como la variante Delta. Lo que estamos haciendo con estas medidas de cuidado justamente es evitar que llegue a nuestra provincia o moderar la llegada, y la difusión esperemos que nunca suceda como variante de circulación comunitaria", afirmó en conferencia de prensa.

CUPO A LA ENTRADA DE VIAJEROS

Argentina, que acumula 4.662.937 positivos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia y 99.255 fallecidos, mantiene cerradas las fronteras terrestres y prohíbe el ingreso de personas extranjeras no residentes en el país, mientras avanza en el proceso de vacunación.

No obstante, hace dos semanas también endureció las restricciones para la entrada de argentinos, cuando acotó a 600 el número máximo de personas que, a diario, pueden acceder al país, lo que generó un fuerte malestar en las aerolíneas, que tuvieron que reprogramar vuelos, y en las personas que aguardaban a volver a casa.

Este fin de semana, el Gobierno anunció un leve aumento en ese cupo: un total de 5.200 personas podrán entrar por vía aérea en la semana del 10 al 16 de julio; cifra que se eleva a 6.300 entre los días 17 y 23 del mismo mes y a 7.000 en la semana del 24 al 30 de julio y la del 31 de julio al 6 de agosto.

Quien llegue a Argentina debe portar una prueba de biología molecular negativa realizada con un máximo de 72 horas previas al viaje y hacerse un test de antígenos nada más ingresar al país, tanto en los aeropuertos habilitados como en el puerto de Buenos Aires.

Si dan positivo al llegar, deben realizar aislamiento en hoteles específicos de la ciudad de Buenos Aires.

Y el resto de viajeros tiene que guardar aislamiento en los siete días posteriores al ingreso, momento en que deben realizarse otra prueba de covid-19.

"Hemos identificado hasta el día de hoy un número de personas que al llegar a Argentina no tenían síntomas de la enfermedad y tenían una PCR y test local negativo y a pesar de ello en los siguientes siete días o desarrollaron síntomas o identificamos en el hisopado del séptimo día que dieron positivo. Una proporción de los que dieron positivo tenían la variante Delta", destacó Quirós.