Anya Taylor-Joy, nominada al Emmy por "The Queen's Gambit"

La actriz Anya Taylor-Joy. EFE/Víctor Lerena/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Anya Taylor-Joy recibió este martes una nominación al Emmy a la mejor actriz de una serie limitada (miniserie) o película televisiva por su trabajo en "The Queen's Gambit", anunció este martes la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

La joven, nacida en Estados Unidos y con ascendencia argentina y española, se medirá en una potente categoría a Kate Winslet ("Mare of Easttown"), Cynthia Erivo ("Genius: Aretha"), Elizabeth Olsen ("WandaVision") y Michaela Coel ("I May Destroy You").

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.