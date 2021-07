Alemania no obligará a ciertos grupos profesionales a vacunarse

El presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler (i) y el ministro de Sanidad, Jens Spahn, saludan a la canciller alemana, Angela Merkel, a su llegada al centro de virología en Berlín. EFE/EPA/SEAN GALLUP / POOL

Berlín, 13 jul (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este martes que por el momento su gobierno no tiene intención de obligar a vacunarse contra la covid a ciertos grupos profesionales, como el personal sanitario o el educativo.

Merkel hizo estas declaraciones al ser interrogada al respecto en una rueda de prensa tras visitar el Instituto Robert Koch (RKI) de virología en Berlín, después de que algunos países europeos, como Francia, Portugal e Italia, diesen este paso la víspera.

"No creo que introduciendo ese cambio (hacia la obligatoriedad, al menos para ciertos grupos profesionales) vayamos a ganar confianza" en la vacuna, afirmó.

La canciller señaló que Alemania se encuentra aún en una fase de la campaña de vacunación en la que está ofreciendo a todas las personas de más de 12 años la posibilidad de inmunizarse frente al coronavirus y que en la población hay una gran disposición a vacunarse.

A su juicio, lo apropiado en estos momentos es promover la vacunación entre el público general y no romper la promesa que hizo inicialmente el Gobierno alemán de que la inmunización sería voluntaria.

"A todos los que aún están indecisos: la vacuna no sólo le protege a usted, también a todas las personas que están a su alrededor, a las personas a las que quiere", afirmó la canciller, que recalcó que cuantas más personas se vacunen, mayores grados de libertad se podrán lograr.

Merkel destacó en este sentido que "nadie está seguro por sí mismo" y que "nos necesitamos unos a otros" .

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, aseguró que "ya no hay excusas" para no vacunarse, porque "hay dosis disponibles" y es "fácil" conseguir una cita, algo que no se podía dar por hecho hace tan sólo unas semanas.

El ritmo de vacunación en Alemania sigue siendo alto, indicó, pero está perdiendo fuerza en las últimas semanas.

Según el Ministerio de Sanidad, el 58,7 % de la población alemana (48,8 millones de personas) ha recibido ya al menos una dosis, mientras que al 43 % (35,8 millones de personas) se le ha administrado ya la pauta completa.