Alemania apuesta por acelerar la vacunación ante el aumento de contagios

Centro de vacunación en Colonia, Alemania. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo

Berlín, 13 jul (EFE).- Alemania busca fórmulas para acelerar la campaña de vacunación contra el coronavirus para hacer frente al aumento de contagios que se viene observando desde hace una semana y que ha hecho de que crezca el temor de una nueva ola de la pandemia.

"Lo único que ayuda es vacunar", dijo en declaraciones a Deutschlandfunk el primer ministro bávaro, Markus Söder.

Söder sugirió organizar acciones especiales para vacunar a las personas de entre 12 y 30 años, después de que la mayoría de los mayores de 60 años han sido ya vacunados.

En Berlín se hará hoy un experimento en esa dirección con una estación móvil de vacunación en la que no se necesitará cita previa.

La incidencia semanal en Alemania ha subido durante siete días consecutivos y se situó este martes en 6,5 contagios por 100.000 habitantes frente a los 4,9 del martes de la semana anterior, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología..

En los últimos días ha surgido un debate acerca de la posibilidad de quitarle peso a la incidencia como criterio para decidir sobre restricciones y combinar este parámetro con otros como la cuota de hospitalización.

Söder advirtió, sin embargo, que la incidencia tendrá que seguir teniendo un papel clave en las decisiones.

No obstante, el político bávaro admitió que con los avances de la campaña de vacunación se pueden aceptar niveles de incidencia más altos.

El experto en Sanidad del Partido Socialdemócrata (SPD), Karl Lauterbach, ha criticado el debate y ha señalado que la cuota de hospitalización siempre ha sido considerada.

"Creo que hay quienes pretenden que la incidencia ya no tenga ningún papel", dijo Lauterbach en declaraciones a la revista "Der Spiegel".

El ministro de Economía, Peter Altmeier, ha advertido de que hay que ser prudentes en las medidas de apertura para evitar un repunte de los contagios que obligue a nuevas restricciones.

Las oficinas de Sanidad en Alemania reportaron en las últimas 24 horas 646 nuevos contagios de coronavirus frente a los 440 de hace una semana y 26 personas murieron por causas relacionadas con la enfermedad frente a los 31 del martes pasado.

El índice de reproducción real de la enfermedad se situó en 1,5 lo que indica que 10 contagiados contagian en promedio a otras 15 personas.

Desde el comienzo de la pandemia Alemania ha registrado 3.737.135 contagios confirmados de coronavirus. Según estimaciones del RKI 3.635.900 personas han superado la enfermedad y 91.259 han muerto por causas relacionadas con ella.

Actualmente hay 435 pacientes de coronavirus en cuidados intensivos, lo que equivale a una tasa de ocupación del 2 por ciento.

El 42,6 por ciento de la población alemana ha recibido las dos dosis de la vacuna y el 58,5 por ciento al menos la primera dosis.