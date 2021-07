Afganistán.- Pakistán niega la entrada a más refugiados procedentes de Afganistán a medida que aumenta la violencia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno paquistaní ha negado este martes la entrada a más refugiados procedentes de Afganistán al considerar que ha alcanzado "su límite" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional ante un repunte de la violencia en el país vecino.



Las autoridades han instado así a tomar medidas para reasentar a los refugiados dado que se espera que miles de personas se vean forzadas a abandonar el país debido al aumento de los enfrentamientos entre los talibán y las fuerzas afganas.



"De hecho, no estamos en posición de aceptar más refugiados", ha lamentado el asesor de seguridad nacional paquistaní Moid Yusuf, en declaraciones a la emisora Voice of America. Cerca de tres millones de refugiados afganos, la mitad de ellos sin registrar, llevan viviendo desde los años ochenta en Afganistán.



"Estamos dispuestos a ayudar, pero no estamos en posición de aceptar más refugiados ahora mismo. Las fuerzas internacionales y la ONU deberían tomar medidas y ayudarles dentro de Afganistán", ha aseverado Yusuf. "Si la situación empeora, ACNUR tendrá que disponer campos de refugiados en el lado afgano de la frontera", ha dicho.



Actualmente existen dos cruces fronterizos principales entre Pakistán y Afganistán, además de varios pasos fronterizos secundarios. Tal y como ha indicado Yusuf, "existe el temor de que miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) entren en Pakistán desde Afganistán haciéndose pasar por refugiados".



"Tenemos pruebas de la implicación de India en actividades terroristas en Pakistán mediante el uso de suelo afgano", ha afirmado, antes de alertar de que "el movimiento un gran número de refugiados puede dar una oportunidad de infiltrarse en Pakistán".



El mes pasado, el primer ministro, Imran Jan, aseguró que Pakistán no abriría sus fronteras a los refugiados si la situación se deterioraba en Afganistán. Por su parte, el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Pakistán, Qaiser Jan Afridi, ha señalado que la situación en Afganistán es preocupante.



"ACNUR se encuentra en constante comunicación con el Gobierno de Pakistán y pondrá en marcha un plan de acuerdo con la política del Gobierno paquistaní", ha manifestado Afridi, que ha insistido en que la agencia está preparada para ofrecer ayuda en el proceso de registro y de asistencia.