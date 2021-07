Afganistán.-Los talibán advierten a Turquía contra mantener desplegadas tropas para la seguridad del aeropuerto de Kabul

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los talibán han advertido este martes a Turquía contra mantener desplegadas tropas en Afganistán para garantizar la seguridad del aeropuerto de la capital, Kabul, y han reclamado a Ankara que "reconsidere" una decisión que provocaría que sus soldados fueran considerados por el grupo como "invasores".



"Todo el mundo es consciente de que todas las fuerzas extranjeras tienen que retirarse de nuestra querida patria, en línea con el acuerdo de Doha --en referencia al acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 con Estados Unidos--, una decisión apoyada por Naciones Unidas y la comunidad internacional", ha dicho el grupo a través de un comunicado.



En el mismo, el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha recordado que el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, "estuvo presente en la ceremonia de firma" y ha criticado que el Gobierno "haya anunciado que mantendrá tropas y extenderá la ocupación en el país en nombre de un acuerdo con Estados Unidos".



Por ello, ha resaltado los "lazos históricos, culturales y religiosos con el pueblo de Turquía" y ha argüido que "la extensión de la ocupación generará sentimientos de resentimiento y hostilidad en el país hacia los funcionarios turcos y dañará los lazos bilaterales".



"La decisión de la cúpula turca es equivocada, una violación de nuestra soberanía e integridad territorial y va contra nuestros intereses nacionales. El Emirato Islámico de Afganistán condena en los términos más firmes esta censurable decisión, dado que provocará problemas entre las naciones turca y afgana", ha explicado.



Muyahid ha pedido por ello a las autoridades turcas que "den marcha atrás" en su decisión y ha reiterado que la presencia de tropas extranjeras en el país más allá de la fecha de retirada provocará una respuesta de los insurgentes contra los "invasores".



"Solicitamos al pueblo musulmán turco y a sus astutos políticos que protesten ante esta decisión, dado que no beneficia ni a Turquía ni a Afganistán, sino que crea problemas entre naciones musulmanas", ha dicho, antes de incidir en que los talibán buscan "relaciones positivas con todos los países".



"No interferimos en asuntos de otros ni permitimos que otros interfieran en nuestros asuntos. Recordamos a los funcionarios turcos que es mejor mantener relaciones positivas, a la luz de principios aceptados, en lugar de adoptar decisiones equivocadas".



Por último, Muyahid ha advertido de que si Ankara no "reconsidera" su decisión, "el Emirato Islámico y la nación afgana, en línea con su deber religioso, patriótico y de conciencia, se posicionará contra ellos como lo ha hecho contra dos décadas de ocupación, en cuyo caso la responsabilidad de todas las consecuencias recaerá sobre los hombres de los que interfieren en los asuntos de otros y toman decisiones equivocadas".



El Gobierno de Afganistán anunció la semana pasada que apoyará la misión que Turquía prevé emprender en el aeropuerto después de la retirada completa de las tropas estadounidenses del país, algo que cuenta con el visto bueno de Washington.



Por su parte, el expresidente afgano Hamid Karzai ha indicado este mismo martes que "pronto" se reiniciarán unas "negociaciones de paz significativas" entre el Gobierno y los talibán, al tiempo que ha hecho un llamamiento a ambas partes para "avanzar hacia la paz".



Así, ha pedido a los talibán que detengan sus avances y ha reseñado que "no ganan nada tomando distritos", al tiempo que ha reclamado al Gobierno que "no desperdicie las oportunidades para la paz" y avance hacia un Ejecutivo "a través de la paz", según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Los talibán aseguraron recientemente que controlan el 85 por ciento del territorio de Afganistán, en medio de una serie de ofensivas lanzadas durante las últimas semanas, a pesar del proceso de paz abierto en septiembre con el Gobierno del país centroasiático.



Los avances tienen lugar a pesar de las conversaciones de paz con el Gobierno afgano en Doha y en medio del repliegue de tropas internacionales, que deberá concluir el 11 de septiembre, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas de hacer frente a los insurgentes.