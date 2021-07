ACTUALIZA 1-"The Crown" y "The Mandalorian" lideran nominaciones a premios Emmy

(Agrega detalles)

LOS ÁNGELES, 13 jul (Reuters) - "The Crown" y "The Mandalorian" lideraron el martes las nominaciones a los premios Emmy, los máximos galardones de la televisión.

HBO y HBO Max lideraron la competencia entre las cadenas con 130 nominaciones, seguidas de Netflix con 129.

Entre los aspirantes a mejor serie dramática se encuentran la serie sobre la realeza británica "The Crown" -con 24 nominaciones, incluidos la mayoría de sus actores principales- y la serie romántica de época "Bridgerton", ambas de Netflix, así como el drama LGBTQ "Pose".

La derivada de "Star Wars" "The Mandalorian" también obtuvo 24 nominaciones.

La comedia de Apple TV+ "Ted Lasso", sobre un flojo equipo de fútbol inglés entrenado por un estadounidense, logró 20 nominaciones. Entre sus competidores destacan la serie de misterio "The Flight Attendant" y "Hacks", sobre una veterana comediante.

La historia policiaca "Mare of Easttown", protagonizada por Kate Winslet, y "I May Destroy You", que narra una violación, competirán en la categoría de mejor miniserie, donde también destaca la innovadora serie de superhéroes "WandaVision", que obtuvo 23 nominaciones

Los premios Emmy serán entregados en una ceremonia en Los Ángeles el 19 de septiembre, presentados por Cedric the Entertainer.

(Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Benjamín Mejías Valencia, Gabriela Donoso y Carlos Serrano)