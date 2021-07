Acciones de crecimiento impulsan al S&P 500 y el Nasdaq a récords, pero dato de inflación pesa

Imagen de archivo de gente en Wall Street afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 19 de marzo, 2021. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

13 jul (Reuters) -Los índices S&P 500 y Nasdaq de Wall Street tocaban nuevos picos el martes, ayudados por un alza de las acciones de gran capitalización y un positivo comienzo de la temporada de resultados de empresas, mientras que una fuerte alza de los precios al consumidor de junio afectaba a la confianza.

* A las 1645 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 54,67 puntos, o un 0,15%, a 34.941,49 unidades; el índice S&P 500 ganaba 4,13 puntos, o un 0,08%, a 4.388,55 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 61,70 puntos, o un 0,42%, a 14.794,66 unidades.

* Solo cuatro de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban. El tecnológico ganaba un 1,1%, tocando también un nuevo máximo, respaldado por pesos pesados como Apple Inc y Microsoft Corp.

* Las acciones de crecimiento también eran impulsadas por el declive del rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense a 10 años, tras datos que mostraron que los precios al consumidor experimentaron su mayor avance en 13 años el mes pasado, mientras que el denominado IPC subyacente trepó un 4,5% interanual, su mayor alza desde noviembre de 1991, tras subir un 3,8% en mayo.

* "La pregunta real que está en la mente de todos es cuánto durarán estos números inflacionarios tan calientes", dijo Mike Loewengart, de E*TRADE Financial. "Cada lectura sucesiva de inflación alta hará cada vez más complicado para la Reserva Federal seguir siendo expansiva".

* Los inversores temen que una economía sobrecalentada en medio de una reapertura más acelerada obligue a la Fed a reducir sus políticas monetarias ultralaxas antes de lo esperado.

* Sectores ligados a la economía como el energético, el financiero y el de materiales lideraban las caídas, con un declive superior al 1% cada uno.

* El sector bancario, sensible a las tasas de interés, cedía un 2%, pese a que JPMorgan Chase & Co y Goldman Sachs Group Inc reportaron ganancias trimestrales mejores de las esperadas.

(Editado en español por Carlos Serrano)