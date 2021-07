Venezuela suma 1.200 casos más de la covid-19

Trabajadores de la salud caminan frente a la sala de emergencias del Hospital Ana Francisca Pérez de León II el 7 de abril de 2021, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 11 jul (EFE).- Las autoridades venezolanas detectaron en las últimas 24 horas 1.200 nuevos casos de la covid-19, informó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante una reunión con el mandatario Nicolás Maduro.

Durante el encuentro, transmitido por el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez no dio un informe completo ni tampoco aclaró si entre los 1.200 nuevos contagios había casos "importados".

De los 1.200, 198 fueron localizados en el estado Portuguesa, 140 en La Guaira, 119 en Carabobo y 113 en Cojedes, detalló la vicepresidenta que no ofreció la lista completa de casos por estado.

Por otro lado, anunció que han fallecido 12 personas más debido a la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, si bien tampoco dio detalles acerca de los estados en los que falleció esa docena de personas.

De este modo y sumados a las cifras ofrecidas el sábado, Venezuela llega a 284.942 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia y 3.390 fallecidos.

Por su parte, Maduro explicó que en la semana 5 al 11 de julio fuero registrados 7.307 nuevos casos de covid-19, lo que supone un promedio de 1.044 casos nuevos al día. Por otra parte, 1.097 pacientes recibieron el alta en promedio cada jornada.

Con esos datos en la mano, subrayó que en esta semana hubo un descenso de contagios del 8,6 % con respecto a la semana anterior, en la que también hubo una caída del 10 % en comparación con la anterior.

De este modo, aseguró que Venezuela tiene una "tendencia positiva de reducción" de contagios.

El gobernante aclaró que la tasa de incidencia semanal se ubica en 22 casos por cada 100.000 habitantes, un índice que no se veía desde principios de año.

Venezuela entró en la segunda ola de la covid-19 en marzo con la llegada de la variante brasileña y el mandatario aclaró que también han detectado la mutación británica en cuatro regiones.

Sin embargo, consideró que la segunda ola no ha terminado todavía y, por eso, dijo que siguen trabajando en la vacunación masiva.

La Fundación GAVI, administradora junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del programa Covax para la distribución global de vacunas anticovid, confirmó este jueves a Efe que han recibido ya los fondos de Venezuela para el envío de dosis a ese país.

"Venezuela se ha unido recientemente a Covax y ha pagado sus obligaciones financieras, esperamos poder distribuirles dosis en cuanto tengamos disponibles las del tipo que escoja", señaló un portavoz de GAVI.

El Gobierno venezolano denunció que debido a las sanciones comerciales y financieras de Estados Unidos contra el país, una parte de su pago a Covax había quedado bloqueado, lo que impedía la llegada de once millones de vacunas del programa humanitario ya apalabradas en abril.