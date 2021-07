Venezuela.- Ayuso muestra su apoyo a los cubanos y dice que Sánchez sigue "al milímetro" el guion de "populismos" latinoamericanos

09-07-2021 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, a 9 de julio de 2021, en Madrid (España). La reunión entre la presidenta madrileña y el jefe del Ejecutivo ha durado cerca de hora y media y se enmarca en la recepción que realiza el presidente con todos los mandatarios autonómicos cuando son nombrados. La dirigente madrileña fue investida por segunda vez tras las elecciones del pasado 4 de mayo. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



Tacha al Gobierno central de "liberticida" y dice que le "irrita" la discrepancia y el "imperio de la Ley"



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo a los manifestantes cubanos que están en las calles expresando su rechazo al régimen y ha asegurado que el Ejecutivo central "sigue al milímetro" el "guion" de los "populismos" de Venezuela y de Cuba.



"Todos los populismos se parecen entre sí y siguen el mismo esquema. Aquí en España el Gobierno socialista y sus socios siguen el guión al milímetro. Les molesta como a todos los regímenes liberticidas la alternancia política, la propiedad, les irrita la discrepancia y el imperio de la ley", ha lanzado la líder 'popular' en la presentación de un libro del exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, que ha tenido lugar en la puerta del Sol.



Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "colonizar las aulas, erosionar las instituciones y el poder judicial", mientras intentan instalar un "pensamiento único" para decir "hasta qué comer".



Al hilo, también le ha acusado de fomentar "falsos debates" para evitar hablar de "lo importante" y buscar "dividir en bloques" como en sexos, barrios o lenguas, creando "ciudadanos de primera y de segunda"; mientras que a los que "no piensan como ellos" se les critica hasta de "fascistas".



También ha recalcado los vínculos que unen a España con Iberoamérica, al que ha añadido "la defensa de la libertad" ya que considera que ahora en América "arriba y abajo" se está "sojuzgado por movimientos populistas, revoluciones y descontrol".



"Lo más importante es no perder la libertad en aquellos lugares donde aún está asegurada como es el caso de Madrid o España. Ir a más y saber organizarnos siendo conscientes de que cada vez más en todos los lados del mundo, no nos es ajeno. Ante cada cita electoral aquellos que defendemos la libertad sin ambages debemos organizarnos", ha defendido.



Al hilo, ha indicado que estos días le preocupa Venezuela y la violencia en las calles "promovida por el régimen totalitario que está asfixiando desde hace muchos años a sus ciudadanos".



"Como nos preocupa Cuba y los 11 millones de cubanos que alzan la voz pidiendo libertad en las calles, nos preocupa el miedo, la cárcel y el exilio y nos preocupa el presidente cubano que lejos de admitir protestas de su pueblo, cansado, llama a la revolución en la calle para silenciarlo", ha expuesto la líder madrileña.



En este sentido, ha asegurado que el Gobierno isleño rechaza ayuda humanitaria ante "la peor ola de Covid-19" que vive el país y una situación que ha lanzado al pueblo de Cuba a las calles para pedir libertad y "una gestión eficaz de sus servicios públicos ante la pandemia".



"Enviamos todo nuestro apoyo solidaridad a Cuba, país hermano al que tanto nos une para que sepa que Madrid está a su lado", ha añadido Isabel Díaz Ayuso, quien ah vinculado a los regímenes de Cuba y Venezuela con otros "que lo han intentado en la capital de España".