Rey Felipe.- Los Reyes y las Comunidades Autónomas conmemoran el Año Jacobeo ensalzando el valor del Camino para la unión

12-07-2021 Foto de familia de los asistentes a la ceremonia de apertura del Año Jacobeo 2021-2022, a 12 de julio de 2021, en Roncesvalles, Navarra, (España). El Camino de Santiago de Compostela, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad en su reunión de Cartagena de Indias en 1993. Este año por la pandemia, el Camino de Santiago se verá potenciado por la celebración del Año Santo Jacobeo. La cita tiene lugar los años en que la festividad de Santiago Apóstol, 25 de julio, cae en domingo. La última celebración fue en 2010. Aproximadamente en cada siglo se celebra en 14 ocasiones. Roncesvalles viene siendo el punto de partida de los peregrinos, lugar donde se puede obtener la llamada Credencial, documento que acredita su condición. ECONOMIA Iván Delgado - Europa Press



PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)



Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, y los presidentes de Comunidades Autónomas por las que pasa el Camino de Santiago han participado este lunes en Roncesvalles en un acto de conmemoración del Año Jacobeo 2021-2022, acto en el que se ha ensalzado el papel del Camino de Santiago para la unión y la convivencia.



Ha sido una celebración que no tenía lugar desde 2010, último año en que la festividad del Apóstol Santiago, el 25 de julio, cayó en domingo. Esta coincidencia es la que determina que esa anualidad sea Año Santo Jacobeo. Visitar la Catedral de Santiago en estos años es uno de los modos en que los católicos pueden conseguir la bula jubilar o jubileo, que consiste en una indulgencia plenaria completa para el perdón de la pena causada por los pecados.



En esta ocasión, el acto se ha celebrado en un formato mucho más reducido de lo habitual, debido a las medidas de seguridad y prevención frente al Covid-19.



Además de los Reyes, han acudido a Roncesvalles los presidentes de Navarra, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, y Castilla y León, mientras que no lo han hecho los de País Vasco y Asturias, que han enviado a representantes de sus respectivos gobiernos.



Los Reyes, que han llegado con unos minutos de retraso debido a que la niebla ha obligado a su helicóptero a aterrizar en la localidad de Nagore y no en Burguete, como estaba previsto, han comenzado el programa de su visita en el alto de Ibañeta, desde donde han descendido caminando a Roncesvalles junto con las autoridades, cubriendo aproximadamente un kilómetro y medio de la ruta jacobea.



Allí, se han dirigido a la capilla del Sancti Spiritus, antiguo cementerio de peregrinos, donde han recibido una breve explicación sobre el conjunto de Roncesvalles y han conocido los trabajos de arqueología que tienen lugar en ese espacio.



Finalizada esta visita, la comitiva se ha desplazado hasta el monumento que conmemora la Batalla de Roncesvalles, donde se ha tomado una fotografía del grupo, con el fondo de la Colegiata. Desde allí, los Reyes se han dirigido a la Casa Prioral y han firmado en el Libro de Oro de Navarra.



A continuación, se han trasladado hasta la iglesia de Santa María, templo principal de Roncesvalles, en cuyo pórtico han saludado al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco González Pérez.



En el interior de este templo de estilo gótico francés, levantado entre los siglos XII y XIII, y presidido por una delicada talla gótica de Santa María, es donde ha tenido lugar el acto institucional conmemorativo del Año Jacobeo.



Durante su intervención, Felipe VI ha destacado su "inmensa alegría" por haber compartido con las autoridades el pequeño tramo de la ruta jacobea, que es "un símbolo de la necesaria y fructífera colaboración institucional en la protección y promoción de este importantísimo bien cultural, natural y espiritual".



El Rey ha subrayado que "sin duda en estos momentos necesitamos encontrarnos con todo lo que acompaña y genera el Camino de Santiago en todas sus rutas: su sentido profundo y espiritual, la recuperación de las relaciones sociales, el intercambio de experiencias y una actitud, un comportamiento siempre constructivo y respetuoso con la naturaleza". "Todo ello nos enriquecerá y ayudará a superar esta crisis en el presente y con una mirada esperanzadora en el futuro", ha enfatizado.



Don Felipe ha destacado que el Año Jacobeo permite celebrar "la existencia de un camino de encuentro entre personas de muy distintos orígenes que, en pleno siglo XXI, se mantiene vivo desde la Edad Media".



Felipe VI ha destacado que las peregrinaciones "han contribuido a desarrollar una parte fundamental de la historia, la cultura y el arte europeos", y ha resaltado que "el diálogo intercultural entre los peregrinos y las poblaciones locales" por donde pasa el Camino han sido siempre "un símbolo de fraternidad" y "un auténtico eje vertebrador".



La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado el valor del Camino de Santiago para la "convivencia integradora" y ha subrayado que el Camino "es cultura, patrimonio, tradición, un activo para la economía y el turismo, un espacio de experiencias, de vivencias, de introspección y de espiritualidad". "El Camino de Santiago, esos caminos que en él confluyen y que lo hacen lugar de encuentro, nos une", ha dicho.



Tras ella, han intervenido los presidentes Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Javier Lambán (Aragón), Concha Andreu (La Rioja), Miguel Ángel Revilla Roiz (Cantabria), y Alberto Núñez Feijoo (Galicia).



En sus discursos, han puesto de relieve la importancia histórica del Camino de Santiago en los territorios de sus comunidades autónomas y han recordado el patrimonio cultural y los valores compartidos, de tolerancia, apertura, hospitalidad e intercambio, que constituyen el legado del Camino. En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro Luis Planas.



Por su parte, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha afirmado que "si el apóstol Santiago tiene tirón no es por los paisajes tan preciosos, importante; ni por los productos de la tierra, que son muy sabrosos; ni por la gentileza de la gente, que es admirable; es porque el apóstol atrae por su vida auténtica, y todo lo ha recibido y aprendido del mejor maestro".



El acto ha contado con la actuación musical de la soprano Raquel Andueza, acompaña por el grupo La Galania (Pablo Prieto, violín, y Jesús Fernández Baena, tiorba), quienes han interpretado las siguientes piezas musicales: Tanta copia de hermosura - Anónimo (siglo XVII), El blando susurro- Sebastián Durón (1660 - 1716), Chacona - Anónimo (siglo XVII), y Si c'est un bien que l'espérance - Joseph Chabanceau de la Barre (1633 - 1678).